Reino Unido nombra Grant Shapps como nuevo ministro de Defensa

Grant Shapps, el exministro británico de Energía y fiel aliado del primer ministro Rishi Sunak, ha sido nombrado este jueves como el nuevo titular de ... la cartera de Defensa después de que Ben Wallace presentara su dimisión. La decisión del Ejecutivo ha generado dudas a la oposición por la falta de experiencia de Shapps en el Ejército en un momento clave como lo es la guerra en Ucrania.

«Estoy deseando trabajar con los valientes hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que defienden la seguridad de nuestra nación. Y continuar con el apoyo del Reino Unido a Ucrania en su lucha contra la bárbara invasión de Putin», ha dicho Shapps en X después de que su nombramiento fuese anunciado por el Ejecutivo

El dimitido Wallace, de 53 años, ya había expresado su intención de retirarse de la política días después de la polémica que se creó durante la pasada cumbre de la OTAN en Vilna, donde afirmó que Reino Unido «no era un servicio de paquetería de armas» para Ucrania e instó a Kiev a «mostrar gratitud» a quienes le apoyan.

«Tras mucha reflexión, he tomado la decisión de pedir que se me permita renunciar. Logré mi escaño en 2005 y, tras todos estos años, es momento de que invierta en partes de la vida que he dejado de lado y explorar nuevas oportunidades. Gracias por su apoyo y amistad. Usted y su Gobierno tienen mi continuado apoyo», ha dicho. Wallace ha indicado en una misiva enviada al 'primer' británico que el mes pasado cumplió cuatro años en el puesto y nueve como ministro, antes de destacar «el privilegio de servir bajo su mando y el de sus predecesores en la tarea de proteger a este gran país y mantener a salvo a sus ciudadanos».

Respuesta a la invasión

En respuesta, Sunak ha trasladado a Wallace que «ha servicio al país con distinción» y ha destacado su «visión estratégica y claridad, que han tenido un valor incalculable para el país y la seguridad del continente». «Usted vio, antes que otros, cuáles eran las verdaderas intenciones de Vladímir Putin en Ucrania. Su determinación a la hora de entregar armas a Kiev antes de que los rusos atacaran tuvo un efecto material sobre la capacidad de los ucranianos de impedir la invasión», ha dicho el 'premier'.

«Estoy orgulloso de cómo este país ha liderado la respuesta ante la invasión rusa de Ucrania. Usted ha jugado un papel absolutamente vital a la hora de lograr apoyo para Ucrania, tanto a nivel interno como en el extranjero», ha manifestado, al tiempo que ha indicado que Wallace ha mostrado «un juicio excepcional» en «las situaciones más difíciles».

Paquetes Amazon

Wallace anunció el 15 de julio que no se presentaría a la reelección como diputado en las próximas elecciones y que dejaría el Consejo de Ministros días después de afirmar durante la pasada cumbre de la OTAN en Vilna que Reino Unido no era un servicio de paquetería de armas Amazon para Ucrania e instó a Kiev a ser sabio y «mostrar gratitud» a quienes le apoyan.

Sunak matizó luego sus comentarios y destacó que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había expresado «varias veces su gratitud por lo que hemos hecho». El propio Zelenski dijo después que «siempre estaremos agradecidos a Reino Unido».