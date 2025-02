Meloni protagoniza con Francia su primer desencuentro internacional

darío menor Corresponsal. Roma Viernes, 7 de octubre 2022, 21:09 Comenta Compartir

A Giorgia Meloni, primera ministra 'in pectore' de Italia tras su rotunda victoria en las elecciones del pasado 25 de septiembre, no le va a resultar fácil ganarse el respeto de sus socios de la UE. Aunque se espera que el nuevo Gobierno de Roma no vea la luz hasta dentro de dos semanas, poco más o menos, ya se está ganando las críticas preventivas de otros Ejecutivos europeos que no terminan de fiarse de la ideología ultraderechista de Meloni.

La última en criticarla fue la ministra francesa para Asuntos Europeos, Laurence Boone, que en una entrevista con el diario italiano 'La Repubblica' publicada este viernes, aseguró que París «vigilará el respeto a los derechos y libertades» del nuevo Gobierno de Roma. Éste estará comandado por Fratelli d'Italia (FdI, Hermanos de Italia), la fuerza política de Meloni, junto a sus aliados del bloque conservador: la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi.

La líder de FdI consideró que las palabras de Boone eran una «inaceptable amenaza de injerencia contra un Estado soberano, miembro de la Unión Europea», y recordó que antes también se había expresado en la misma línea la primera ministra gala, Élisabeth Borne, asegurando que Francia permanecería atenta a cómo se respetaban «los derechos humanos y el derecho al aborto» con el nuevo Ejecutivo en el país vecino.

La segunda injerencia desde París por boca de Boone provocó que en esta ocasión interviniera incluso el presidente de la República, Sergio Mattarella. En un llamativo toque de atención hacia sus socios europeos para que respeten lo que han decidido los ciudadanos en las urnas, el jefe del Estado afirmó este viernes que Italia «sabe cuidarse a sí misma en el respeto de su Constitución y de los valores de la Unión Europea».

El primer ministro saliente, Mario Draghi, afirmó por su parte desde Praga, donde participó en la cumbre informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que había percibido «mucha curiosidad» entre sus socios por el inminente cambio político en Roma, «pero no preocupación».