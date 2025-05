Matan de un tiro a la exdiputada ultranacionalista ucraniana Irina Farion

Irina Farion, de 60 años, murió este viernes en Lviv, en el extremo oeste de Ucrania, de un tiro en la cabeza. Se lo asestó, ... según testigos presenciales, un joven de entre 20 y 25 años con una pistola sin silenciador. Filóloga con doctorado y exdiputada de la formación ultranacionalista Svoboda (Libertad), era muy conocida por sus proclamas en contra de la utilización en su país de la lengua rusa, que es materna para prácticamente la mitad de la población.

Farion estaba todavía con vida cuando fue trasladada al hospital, pero falleció en el quirófano debido a la gravedad de la herida sufrida. El pistolero no ha sido todavía capturado. La antigua diputada se afilió a Svoboda en 2005 y obtuvo escaño en la Rada (el Parlamento unicameral ucraniano) en 2012. Sin embargo, no logró ser reelegida en los comicios de 2014, en los que su partido no consiguió ni un solo parlamentario.

La filóloga logró prominencia por sus frecuentes campañas para promover el idioma ucraniano y desacreditar a los funcionarios públicos que hablan ruso. En 2010 reprochó a quienes bautizaban a sus hijos con nombres en esa lengua. En 2018, cuando Ucrania luchaba contra los separatistas financiados por Moscú que se habían apoderado de territorio en el este, pidió una campaña para «dar un puñetazo en la mandíbula a todas las personas de habla rusa».

Combatientes rusoparlantes

En los primeros meses posteriores a la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, Farion denunció a los combatientes rusoparlantes del regimiento Azov, que defendieron la ciudad portuaria de Mariúpol durante tres meses. El pasado otoño criticó duramente en una entrevista al ejército de su país por seguir comunicándose en esa lengua. «No puedo llamarlos ucranianos si no hablan ucraniano; que se llamen a sí mismos rusos», afirmó la lingüista ante las cámaras de televisión. «Muestren su patriotismo: aprendan el idioma de Tarás Grigórievich Shevchenko», les conminó a los militares en referencia al conocido poeta.

«Es obvio que cualquier violencia sólo merece condena y todos los culpables de este ataque deben responder» Volodímir Zelenski Presidente de Ucrania

Tras el escándalo provocado por sus manifestaciones, Farion publicó un mensaje de uno de sus suscriptores de la anexionada Crimea que apoyaba su actitud. El joven fue detenido por los Servicios Secretos rusos, lo que provocó una protesta de los estudiantes del Politécnico de Lviv, exigiendo que la exdiputada fuera despedida. Lo lograron el 15 de noviembre de 2023, pero más tarde fue readmitida.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reaccionó a lo sucedido este viernes asegurando que el Ministerio del Interior y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) le mantienen informado sobre la búsqueda del asesino. «Han sido involucradas las fuerzas necesarias para esclarecer las circunstancias de este crimen. Es obvio que cualquier violencia sólo merece condena y todos los culpables de este ataque deben responder» ante la Justicia, declaró en su canal de Telegram.