Marine Le Pen ficha al exdirector de la agencia de fronteras de la UE para las elecciones europeas

Agrupación Nacional (RN), el partido de la líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen, ha hecho un fichaje sorpresa para las elecciones europeas de ... junio. Fabrice Leggeri, exdirector de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), se presentará por el partido de Le Pen. Leggeri será el número tres en la lista liderada por el eurodiputado Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional y mano derecha de Marine Le Pen.

«Las elecciones europeas del 9 de junio representan una oportunidad única de volver a poner a Francia y a Europa sobre el buen camino», explicó Leggeri en una entrevista con el dominical 'Le Journal du Dimanche'. El exdirector de Frontex ha decidido unirse a Le Pen y Bardella porque está «convencido de que es la opción que dará a los franceses la posibilidad de recuperar el control de su futuro».

Según Leggeri, el partido de Le Pen se distingue de otros por «su valentía y su lucidez a la hora de identificar los problemas y proponer soluciones adaptadas». «Nuestro objetivo es recuperar el control de las fronteras, tanto de las de la Unión Europea como de las de Francia», explica el exdirector de Frontex.

«Estamos decididos a combatir la sumersión migratoria que ni la Comisión Europea ni los eurócratas consideran un problema, sino más bien un proyecto: yo puedo dar testimonio de ello», añadió este tecnócrata galo, que asegura que el interés de Francia ha sido siempre su prioridad.

Devoluciones en caliente

Leggeri, que fue director de Frontex entre enero de 2015 y abril de 2022, dimitió tras varios escándalos relacionados con las devoluciones en caliente de migrantes y después de ser investigado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por no haber presuntamente respetado los procedimientos, haberse mostrado desleal a la Unión Europea y por una mala gestión de sus equipos.

El número tres de la lista de Le Pen para las elecciones europeas se defiende de las acusaciones. «Ni el Parlamento Europeo ni el consejo de administración de Frontex encontraron pruebas concretas que demostraran esas acusaciones», subraya.

Leggeri asegura haber recibido «presiones» por haber querido controlar la inmigración. «El gobierno francés me presionó para dimitir. Alemania no estaba dispuesta a apoyarme. La Comisión Europea, manifiestamente hostil hacia mí, quería que me fuera», explicó el exdirector de Frontex, que considera que también fue víctima de los ataques de varios lobbies y de ongs.

Sus siete años de experiencia en Frontex le convencieron de «la necesidad de oponerse a la Europa de (Ursula) von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea), que es en realidad la Europa (del presidente francés Emmanuel) Macron». Leggeri acusa a la Comisión Europea de «alentar y tolerar la sumersión migratoria»

«Cuantos más representantes tengamos en el Parlamento Europeo, tendremos más peso para influir en la Comisión Europea con el objetivo de retomar el control de nuestras fronteras y poner fin a la sumersión migratoria», explica.

Agrupación Nacional parte como favorito en las elecciones europeas que se celebrarán en Francia, con entre un 28,5 y un 29% de intención de voto, diez puntos por encima de la lista del partido de Macron (entre un 18 y un 19% de apoyos), según un sondeo de Ifop-Fiducial para LCI, Le Figaro y Sud Radio.