Macron quiere más Europa y menos Le Pen

Beatriz Juez Domingo, 10 de marzo 2024

Frente al euroescepticismo y a los nacionalismos que afloran en el continente, el partido del presidente francés, Emmanuel Macron, apostó este fin de semana claramente por Europa y cargó contra la extrema derecha de Marine Le Pen, coincidiendo con el arranque de su campaña para las elecciones europeas de junio.

«Necesitamos a Europa» es el eslogan que han elegido Macron y sus aliados políticos para estos comicios, en los que Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, parte como favorito en los sondeos. «Vamos a ganar, vamos a ganar», se mostraban convencidos los 4.000 militantes que acudieron al primer mitin de campaña en Lille, norte de Francia.

«Somos los únicos verdaderos defensores de Europa en el paisaje político francés», sostuvo el primer ministro Gabriel Attal, que se comprometió a luchar con todas sus fuerzas en los 100 días de campaña electoral para demostrar que «Europa es nuestro futuro».

Apuesta arriesgada

Como cabeza de lista para las elecciones europeas, el partido de Macron y sus aliados han hecho una apuesta arriesgada: han elegido como candidata a la eurodiputada Valérie Hayer. Esta hija de agricultores es una desconocida en Francia. Hayer se enfrentará en las urnas al ambicioso Jordan Bardella, mano derecha de Le Pen.

«Durante esta campaña seremos los únicos en defender Europa. Lo asumimos con orgullo. Necesitamos a Europa», proclamó Hayer en su primer mitin electoral que sirvió de carta de presentación a los franceses.

«La situación es seria, el 9 de junio próximo, por primera vez, vamos a pronunciarnos sobre el futuro de Europa mientras las bombas caen sobre el territorio europeo», recordó el primer ministro en referencia a la guerra en Ucrania.

En su discurso, Attal arremetió contra la extrema derecha de Marine Le Pen. «Buscan a toda costa no dar miedo, pero, aunque den menos miedo, siempre harán el mismo daño», advirtió el primer ministro, que resumió el balance de 40 años del «clan Le Pen» en el Parlamento Europeo en «una letanía de traiciones contra los intereses de los franceses».

«Siempre han dicho no a Europa. La única diferencia es que ahora lo ocultan un poco y que el no se ha transformado en 'niet' (no en ruso)«, añadió Attal, en referencia a la supuesta cercanía de Le Pen con Moscú. Attal acusó a los eurodiputados de este pertido de ser «fantasmas en los pasillos de Bruselas y Estrasburgo» y de solo hacer acto de presencia para cobrar las dietas.

El primer ministro acusó a Agrupación Nacional de ser «rentistas del miedo» y de tener un proyecto oculto de 'Frexit' (la salida de Francia de la Unión Europea) y de «preparar la mayor crisis económica de estas últimas décadas» si llegan al poder.

Si hoy se celebraran elecciones europeas, el partido de Le Pen, con Jordan Bardella como cabeza de lista, obtendría el 29% de los votos en Francia, seguido de la coalición macronista, con un 19% de apoyos, según el último sondeo del instituto Ifop para el dominical 'Le Journal du Dimanche'. El resto de partidos no supera la barra del 10% de intención de votos.

En las elecciones europeas de 2019, Agrupación Nacional fue el partido más votado en Francia. Logró 23 escaños en el Parlamento Europeo, cifra que esperan igualar o superar el próximo 9 de junio.