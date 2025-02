Macron insiste en la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania

Beatriz Juez París Jueves, 2 de mayo 2024, 20:51 Comenta Compartir

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha insistido una vez más este jueves en la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania si Rusia rompe las líneas de defensa en el frente de batalla y si así lo pide Kiev.

«Como ya he dicho, no descarto nada porque nos enfrentamos a alguien que no descarta nada», explicó Macron en una entrevista con el semanario británico 'The Economist' más de dos años después del inicio de la agresión rusa lanzada unilateralmente el 24 de febrero de 2022. »Descartarlo a priori, no es extraer las lecciones de los dos últimos años» de guerra, insistió.

Macron recordó además que en verano de 2022, en la cumbre de la OTAN, «todos descartamos a priori la entrega de tanque de misiles, de aviones. Todos estamos haciéndolo y nos equivocaríamos al descartar el resto. Pero, sobre todo, nos equivocaríamos en términos de credibilidad, de disuasión ante los rusos», subrayó.

El político galo, que fue uno de los líderes occidentales que más tiempo mantuvo el diálogo abierto con Moscú antes de que la guerra de Ucrania estallara, ha elevado en los últimos meses el tono ante el presidente ruso, Vladímir Putin.

Macron creó una gran polémica a finales de febrero cuando dijo que no descartaba el envío de tropas a Ucrania si fuera necesario para evitar que Rusia gane la guerra, aunque reconoció que no había consenso al respecto.

Riesgo real

Sus socios europeos y estadounidenses se desmarcaron inmediatamente de esta propuesta y sus declaraciones fueron criticadas por Moscú. Putin advirtió a Macron del riesgo «real» de una guerra nuclear si los países occidentales envían soldados a Ucrania.

El presidente galo apuesta por mantener «una ambigüedad estratégica» con Rusia para tratar de sumir a Moscú en la incertidumbre sobre las intenciones occidentales. Macron considera que los países occidentales han estado «sin duda demasiados vacilantes formulando los límites de nuestra acción a alguien que no tienen ninguno y que es el agresor».

«Rusia no puede ganar en Ucrania. Si Rusia gana en Ucrania, no tendremos más seguridad en Europa. ¿Quién puede pretender que Rusia se parará ahí? ¿»Qué seguridad para los otros países vecinos: Moldavia, Rumanía, Polonia, Lituania y tanto otros? Y, por último, ¿qué credibilidad para los europeos que se habrán gastado miles de millones, que habrán dicho que la supervivencia del continente se juega ahí y no se habrán dado los medios para parar a Rusia»?, se preguntó Macron, quien insistió en que los occidentales no deben «excluir nada porque nuestro objetivo es que Rusia nunca pueda ganar en Ucrania».

El jefe de estado de París concedió esta entrevista a 'The Economist' unos días después de pronunciar el pasado 25 de abril un largo discurso en la Universidad La Sorbona de París sobre el futuro de Europa y a pocas semanas de las elecciones europeas de junio.

«Nuestra Europa es mortal y puede morir», advirtió Macron en el campus a sus socios europeos, instándoles a actuar ahora para evitar que la Unión Europea se vea fragilizada o relegada frente a otras potencias mundiales, como Estados Unidos o China.

Macron advirtió en la entrevista con el semanario británico que Europa se enfrenta a «un triple riesgo existencial»: un riesgo militar y de seguridad; un riesgo económico y para nuestra prosperidad; y un riesgo existencial, de incoherencia interna y de perturbación del funcionamiento de nuestras democracias». El mandatario considera que estos riesgos se han acentuado con la agresión rusa contra Ucrania, que ha supuesto el regreso de la guerra al continente europeo.