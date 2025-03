Macron insiste en la defensa europea al recibir en Alemania el Premio Paz de Westfalia

Juan Carlos Barrena Berlín Martes, 28 de mayo 2024, 20:10 Comenta Compartir

El presidente francés, Emmanuel Macron, fue galardonado este martes en Münster con el Premio Paz de Westfalia, que honra a personas e instituciones por sus esfuerzos en pro de la paz y la unidad del continente europeo. «Eres no solo un hacedor, sino un alentador. Donde otros hablan de fronteras, hablas tú de horizontes», dijo su homólogo alemán, Frank Walter Steinmeier, en el discurso laudatorio, en el que calificó a Macron de «motor del desarrollo europeo» y subrayó que es un «europeo apasionado».

El máximo mandatario germano destacó su «convencimiento de que el hecho de que Francia y Alemania estén hoy tan unidas se debe en gran medida a personas como tú. Siempre estás dispuesto a acercarte a Alemania, abrir debates e intentar sacarnos de nuestro caparazón aquí y allá». Steinmeier subrayó igualmente los esfuerzos diplomáticos de su colega francés y recordó que junto a Alemania trató en febrero de 2022 de preservar la paz y llegar a un entendimiento con Rusia.

«Tratamos de evitar una guerra por la vía política», dijo el mandatario alemán, quien afirmó seguidamente que el presidente ruso, Vladímir Putin, «destruyó brutalmente» esos esfuerzos. Cuando el 24 de febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania hizo ver a los estados europeos que «debemos ser capaces de defendernos», añadió Steinmeier, para el que Macron ha sido quien ha impulsado la idea de la autonomía estratégica de forma consecuente y con una amplia visión.

«Fuiste tú quien, hace tiempo y con entusiasmo, reclamó la soberanía europea. Una Europa que defienda sus intereses de forma proactiva e independiente -política, tecnológica y militarmente», afirmó el jefe del Estado alemán, para recordar seguidamente que «la historia nos ha enseñado que Europa es más fuerte cuando permanece unida».

La respuesta de Macron no estuvo exenta de ironía. «Un premio a la paz mientras hay guerra», comenzó su discurso el mandatario francés. «Eso roza la ironía, es casi paradójico», añadió, para destacar después que «sólo una paz duradera puede asegurar el futuro de Europa». Sin embargo, según el jefe del Elíseo, son necesarios enormes esfuerzos para que la UE sea más resistente. «La guerra nos ha despertado», dijo a su auditorio.

«Salto cuántico estratégico»

Macron reclamó de Europa un «salto cuántico estratégico» en materia de seguridad, más soberanía y autonomía. «El aliado estadounidense está a nuestro lado», recordó, pero también afirmó que por mucho que Washington proteja al viejo continente de sus enemigos, no se puede depender de ellos a largo plazo. Dejó así claro que no se hace ilusiones sobre lo que ocurrirá si el populista de derechas Donald Trump gana las próximas elecciones en EE UU, aunque en ningún momento citó su nombre.

En cambio, no dejó de citar el nombre de Putin, del que entre otras cosas comentó que para los europeos no es fácil tratar con un agresor que no respeta las normas del derecho internacional. Al igual que la jornada anterior en Dresde, Macron reclamó una política europea común de defensa. «Las soluciones nacionales no nos llevarán a ninguna parte y son incluso peligrosas», advirtió el líder galo, que también tocó otros temas urgentes como el cambio climático, la transición energética o la inteligencia artificial para lamentar la falta de unidad y valentía al respecto entre los socios europeos.

«No tenemos que elegir entre crecimiento y protección del clima. Eso es un error colosal», afirmó Macron, que reclamó más capital privado y público para lograr la transformación. «Necesitamos mucha más ambición para el presupuesto europeo», destacó el presidente francés, que reiteró su apuesta por duplicar los presupuestos de la UE, aunque sea a base de un fuerte endeudamiento, para relanzar el viejo continente.

El Premio Paz de Westfalia se instauró en 1998 con motivo del 350 aniversario del acuerdo multinacional que en 1648 acabó con la llamada Guerra de los 30 Años entre los partidarios de la reforma y la contrarreforma y que se desarrolló sobre todo en el centro del continente. El galardón se concede cada dos años y el anterior premiado fue el izquierdista Alexis Tsipras, jefe del Gobierno griego de 2015 a 2019. Dotado con 100.000 euros que aportan empresas de la región, a su entrega acudieron también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, entre otros.