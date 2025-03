Macron se compromete a nombrar un nuevo primer ministro «en las próximas 48 horas»

Casi todos los partidos reunidos en la misma sala en el Elíseo. El presidente francés, Emmanuel Macron, intentó este martes este formato en sus inciertas ... negociaciones para nombrar a un primer ministro tras la censura la semana pasada del conservador Michel Barnier. Después de conversaciones por separado con los distintos representantes de la oposición desde el viernes, esta vez se vieron en la sede presidencial dirigentes macronistas, de la derecha tradicional de Los Republicanos (LR), el Partido Socialista (PS), los verdes y los comunistas. La cita concluyó con escasos avances y cotiza a la baja la posibilidad de una «gran coalición».

Participaron en el encuentro los principales partidos, con la excepción de la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos) y la ultraderechista Agrupación Nacional. Pese al formato de esta cumbre, parece poco probable la posibilidad de un Ejecutivo que reúna a ministros de las distintas sensibilidades -desde la izquierda eurocomunista hasta la derecha post-gaullista-. Así lo reconocieron al salir del Elíseo los asistentes, quienes lamentaron los escasos avances y que el país siga inmerso en un atolladero.

La reunión demostró que «no habrá negociaciones de un acuerdo de Gobierno con personas (…) que no comparten los mismos valores», aseguró el conservador Laurent Wauquiez. Aunque descartó la «gran coalición», el presidente del grupo parlamentario de LR se mostró partidario de que pueda haber un consenso para que «al menos no caiga» el próximo Ejecutivo. Tanto a la derecha tradicional como a los macronistas les gustaría un pacto de no censura con los socialistas. Este permitiría al futuro gabinete durar al menos hasta el verano de 2025, cuando podrán celebrarse de nuevo elecciones legislativas anticipadas. Pero no está nada claro que lo consigan.

Un gabinete progresista

«Una gran coalición es algo que hemos descartado», repitió el secretario general del PS, Olivier Faure, quien reafirmó su voluntad de que haya «un Gobierno de izquierdas». La alianza unitaria del Nuevo Frente Popular -compuesta por insumisos, socialistas, verdes y comunistas- quedó primera en los comicios anticipados del pasado 7 de julio. Desde entonces, estos grupos insisten en la formación de un Ejecutivo progresista, algo que Macron descartó en agosto. Y parece poco probable que lo acepte esta vez, aunque quizás intenta aprovecharse de las discrepancias entre los insumisos y los otros partidos del NFP.

«La coalición presidencial no se ha movido ni un ápice en ninguno de los aspectos», lamentó Marine Tondelier, líder de los verdes. Como hizo la comitiva socialista, esta dirigente reivindicó que el próximo Ejecutivo se comprometa a no recurrir al 49.3, un polémico artículo de la Constitución que sirve para aprobar una ley sin una votación parlamentaria. El uso de este mecanismo propició la semana pasada la caída de Barnier, en la primera moción exitosa en el país desde 1962. Elisabeth Borne, que llevó las riendas gubernamentales entre 2022 y principios de este año, batió el récord en la aplicación de ese 'decretazo' utilizándolo hasta 23 veces. Y eso se convirtió en uno de los símbolos del decadente segundo mandato de Macron.

Todas las miradas están puestas ahora en él. El modelo presidencialista de la Quinta República le ofrece un amplio margen de maniobra a la hora de elegir al futuro 'premier'. El Elíseo indicó este martes que «lo nombrará en las próximas 48 horas», aunque hay dudas de que respete este plazo. Los nombres que más suenan son los del centrista François Bayrou, los conservadores Sébastien Lecornu y Catherine Vautrin, así como el exministro de Defensa y Exteriores Jean-Yves Le Drian, un antiguo dirigente socialista que dio el salto a las filas macronistas en 2017. Ninguno de ellos ofrece la garantía de resistir a las zozobras de una muy fragmentada Asamblea Nacional, en que la suma de las oposiciones de la izquierda y la ultraderecha supera el umbral de la mayoría absoluta.