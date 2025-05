Macron busca en París un nuevo pacto financiero mundial

El presidente francés, Emmanuel Macron, y otros líderes mundiales buscan en París un nuevo pacto financiero mundial para que «ningún territorio tenga que elegir entre ... la reducción de la pobreza y la protección del planeta». «Estas dos batallas, para nuestras poblaciones y para nuestro planeta, son gemelas», ha advirtido este jueves el dirigente galo en su discurso de inauguración de la cumbre. La reunión ha motivado repensar el sistema económico global y en la que participan unos cuarenta mandatarios y líderes de organizaciones internacionales.

Macron considera que para lograr este doble objetivo -reducir la pobreza y proteger el planeta- se necesita «un choque de financiación pública», tanto a nivel nacional como regional y en las instituciones financieras multilaterales. El presidente también ha abogado en el Palacio Brongniart, antigua sede de la Bolsa de París, por una mayor movilización de fondos privados «para los países en desarrollo, países de ingresos medios y los grandes (países) emergentes». Además, confía en que de esta cumbre de dos días salgan «soluciones muy concretas» para cambiar «la vida sobre el terreno de las naciones que se enfrentan a estos desafíos».

«El inmovilismo no es una opción», ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien ha instado a los líderes mundiales presentes en la cumbre a «hacer de esta reunión no sólo un grito que sale del alma por una transformación, sino un grito de guerra: un llamamiento por una acción urgente». En el mismo sentido, el presidente de la República de Níger, Mohamed Bazoum, ha insistido en que «hay que pasar a la acción. Sólo tenemos un planeta y no hay otro de reemplazo».

Contribución española

En representación de España, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha acudido a esta cumbre de alto nivel. El presidente Pedro Sánchez no pudo asistir al encuentro por motivos de agenda. La funcionaria ha explicado que el objetivo es discutir «cómo reforzar nuestros marcos globales, cómo reforzar nuestro sistema financiero multilateral para poder apoyar a los países más vulnerables y afrontar juntos la respuesta al cambio climático».

La vicepresidenta ha recordado que «las naciones más vulnerables, desde el punto de vista financiero, también son los más vulnerables al impacto del cambio climático y, por tanto, tenemos que reforzar este marco multilateral». Calviño ha señalado que España quiere contribuir «de manera constructiva» a encontrar soluciones en este sentido. «Ha habido una llamada fuerte a la acción.

«No tenemos tiempo que perder. Estamos todos en el mismo barco y tenemos que conseguir que no haya una competencia entre el objetivo de reducir la pobreza y afrontar las consecuencias del cambio climático», ha subrayado Calviño en un encuentro con la prensa española al margen de la cumbre.