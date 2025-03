Macron afronta la cuenta atrás para el nombramiento de un primer ministro

El Gobierno de Gabriel Attal batirá este sábado el récord de interinidad en Francia. Tras la derrota del macronismo en las elecciones legislativas del 7 ... de julio, el responsable del Ejecutivo dimitió apenas semana y media después y, desde entonces, 38 días ya, está ejerciendo el cargo en funciones. Este periodo, sin embargo, está a punto de llegar a su fin. El presidente galo, Emmanuel Macron, se prepara para nombrar a un nuevo primer ministro, probablemente a lo largo de la semana que viene.

El jefe de Estado francés inició este viernes una ronda de reuniones con los responsables de los distintos partidos. Fuentes del Elíseo indicaron que «estos encuentros vendrán acompañados por la designación del primer ministro». Macron recibió primero, por la mañana, a la comitiva del Nuevo Frente Popular, la coalición de izquierdas que venció en los comicios –con 193 diputados– aunque lejos de la mayoría absoluta. Luego, al mediodía, se reunió con los jefes de las distintas formaciones que componen el macronismo y, por la tarde, con la derecha tradicional de Los Republicanos. Por motivos de agenda, la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen concluirá el lunes este periodo de consultas.

Tras las primeras reuniones prevalece la incertidumbre sobre la decisión que tomará Macron. La única certeza que hay es que no se demorará mucho más antes de designar a un jefe del Ejecutivo. «Nos ha dicho que será rápido», declaró el secretario general del Partido Socialista, Olivier Faure, desde los jardines del Elíseo. Teniendo en cuenta que el día 28 empezarán los Juegos Paralímpicos de París, el martes o el miércoles próximos aparecen como los momentos idóneos, aunque el gabinete presidencial no ha querido confirmar un día exacto. «No me quiero imaginar ni un segundo que (el nombramiento) se produzca pasado el miércoles», dijo el comunista Fabien Roussel a la cadena BFM TV tras participar en la reunión.

Gabriel Attal, primer ministro en funciones, este viernes en los jardines del Elíseo. Abdul Saboor/Reuters

Una de las imágenes inesperadas del viernes fue la aparente satisfacción de los dirigentes de izquierdas después de su encuentro con Macron, al que acusaron sólo un día antes de «tergiversar» el resultado de los pasados comicios. «El presidente ha reconocido que los franceses enviaron un mensaje durante las últimas elecciones y que este consiste en un cambio de la orientación política», declaró Lucie Castets, de 37 años, la candidata propuesta por el Nuevo Frente Popular como posible primera ministra y que encabezó la comitiva de la alianza progresista en la visita al Elíseo.

Estas buenas sensaciones –al menos en apariencia– no significan que Macron vaya a nombrar a un Ejecutivo del Nuevo Frente Popular. El presidente ha insistido desde el principio que desea «una solución institucional estable» y con ese argumento llegó incluso a rechazar la primera dimisión de Attal tras las elecciones. Desde el macronismo hasta la extrema derecha, pasando por los conservadores republicanos, hay unanimidad en que presentarán una moción de censura si se da un Gobierno con ministros de la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos), la formación integrada en la coalición de izquierdas que cuenta con un mayor número de diputados.

Fuera del centro

Los barones del centroderecha macronista llegaron y se fueron del Elíseo sin hacer declaraciones. Pero poco después de su reunión, Attal envió un mensaje a los diputados afines donde explicaba haber defendido la designación de un primer ministro «que no sea de los partidos del bloque central (es decir, alineados con el presidente)». Esta apuesta coincide con las especulaciones de las últimas semanas en la prensa francesa, donde aparecieron los nombres de veteranos dirigentes de Los Republicanos (Xavier Bertrand, Michel Barnier, Valérie Pécresse…) o de la órbita socialista, como el ex primer ministro Bernard Cazeneuve o el alcalde de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, catapultado mediáticamente por los Juegos Olímpicos

No obstante, estas alianzas tampoco garantizan la estabilidad del futuro Ejecutivo. La suma de todos los diputados macronistas y de la derecha republicana apenas alcanza los 213 escaños. Ni siquiera superarían el umbral de la mayoría absoluta (289) en el caso de que se unieran a esa coalición todos los socialistas. La tranquilidad gubernamental dependerá en gran medida de la voluntad del partido de Le Pen de respaldar las eventuales mociones de censura. Probablemente, Macron aprovechará la reunión del lunes para sondear las intenciones de la dirigente ultra.