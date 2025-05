Prigozhin se refugia en Bielorrusia al amparo de Lukashenko, que medió ante Putin por su vida

Los medios de comunicación occidentales, rusos y bielorrusos dieron cuenta este martes por la mañana de que el exjefe de los mercenarios del Grupo Wagner, ... Evgueni Prigozhin, había partido hacia Minsk, la capital de Bielorrusia, a bordo de su avión privado desde San Petersburgo, a donde previamente se habría trasladado desde Rostov del Don, según el acuerdo alcanzado el sábado para cesar el levantamiento armado y desmovilizar a los mercenarios. Por la tarde el presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, confirmaba la presencia de Prigozhin en su país, sin aportar más detalles.

«Como prometí, le dije que, si quiere cambiar de acuartelamiento durante un tiempo, le ayudaremos. Naturalmente, a expensas de ellos», de los Wagner, afirmó Lukashenko, citado por la agencia bielorrusa Belta. Según sus palabras, «la dirección del Ministerio de Defensa está interesada en la experiencia de los combatientes de Wagner. El ministro dice que no le importaría tener una unidad así en el ejército bielorruso y estoy de acuerdo. Habla con ellos, le dije».

En cuanto al alojamiento de los Wagner en su territorio, ya que los paramilitares que decidan quedarse en Rusia deberán integrarse en las tropas rusas, el líder bielorruso dijo que les había «ofrecido un antiguo cuartel abandonado. Conserva la valla en su perímetro y todo lo demás. Pueden instalar tiendas de campaña. Les podemos ayudar en lo que sea». Lukashenko informó que el grueso de los mercenarios se encuentra ahora mismo en la región ucraniana ocupada por Rusia de Lugansk. Advirtió de que en su país «no habrá centros de reclutamiento de los Wagner». Subrayó también que los mercenarios no serán utilizados en Bielorrusia para proteger las armas nucleares tácticas enviadas por Rusia.

Moscú afirma que «entre mayo de 2022 y mayo de 2023 desde las arcas estatales se transfirieron unos 900 millones de euros a los paramilitares

Horas antes, en una reunión con responsables de su Gobierno, el jefe del Estado afirmó que intercedió ante su homólogo ruso, Vladímir Putin, para que no diera orden de liquidar a Prigozhin. «Le dije a Putin: se le puede matar, no es un problema. Ya sea al primer intento o al segundo, pero le aconsejé que no lo haga» y se refirió a las «garantías de seguridad» obtenidas en el marco del acuerdo para parar el motín.

Máxima alerta

Durante ese encuentro, al que también asistieron militares de alto rango, ordenó, viendo lo sucedido en Rusia, poner las tropas bielorrusas en situación de máxima alerta, sugiriendo que Occidente podría utilizar cualquier posible debilidad de Rusia y Bielorrusia en su beneficio. Alertó de que «si Rusia colapsa, todos moriremos». A su juicio, «lo peor de todo esto es que, si hay una crisis, Occidente instantáneamente se podría aprovechar de ello». Por eso, a su juicio, tras la asonada de los mercenarios «nadie es aquí un héroe. Ni Putin ni Prigozhin ni yo pensamos que la situación se resolvería por sí sola y no fue así», palabras que no han gustado nada en Moscú.

Pese a que el compromiso inicial era despenalizar a Prigozhin y sus combatientes por los cargos de sedición, el lunes había en Moscú todavía dudas al respecto. Pero este martes se despejaron y el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) decidió definitivamente retirar todos los cargos, incluido el de «traición», el más grave. No obstante, Putin ha denunciado durante una reunión con mandos militares que «entre mayo de 2022 y mayo de 2023, desde las arcas estatales se transfirieron 86.262 millones de rublos (unos 900 millones de euros) al Grupo Wagner. El Estado los ha financiado completamente». «Espero que durante estas operaciones nadie haya robado o, por así decirlo, haya robado poco. Por supuesto, nos encargaremos de comprobarlo», añadió.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa informaba de que «están ya en marcha los preparativos para la transferencia del equipamiento militar pesado del Grupo Wagner a las unidades activas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa».