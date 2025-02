Luigi Di Maio, el niño prodigio que fracturó a los 'anticasta' italianos

Dieciocho páginas frente a una sola. Si se compara el currículum vitae de Giuseppe Conte, exprimer ministro italiano y presidente del Movimiento 5 Estrellas (M5E), ... con el de Luigi Di Maio, ministro de Asuntos Exteriores, el resultado es casi vergonzoso para este último. Pero en la política y en la vida la formación y la experiencia no lo son todo, como ha demostrado Di Maio al culminar esta semana una escisión en el M5E después de semanas de peleas con Conte que han acabado fracturando esta formación de ideología transversal y discurso populista y 'anticasta'. A las puertas de cumplir 36 años, Di Maio ha conseguido que le sigan unos 60 diputados y senadores, por lo que podrá formar su propio grupo parlamentario, que se llamará Juntos por el Futuro y puede ser el embrión de un nuevo partido de cara a las próximos comicios generales, que se celebrarán en los primeros meses de 2023 si no se produce un adelanto electoral. «No seremos ni populistas ni soberanistas, seremos 'draghianos'», afirmó Di Maio sobre la colocación de su nueva criatura política y garantizando así el sostén al Gobierno liderado por Mario Draghi.

«Frente a las atrocidades que está cometiendo Putin en Ucrania, no podíamos seguir mostrando incertidumbre. Debíamos necesariamente elegir de qué parte de la historia estábamos. De parte de quien apoya a Ucrania, el país agredido, o de parte de Rusia, el país agresor», comentó Di Maio para justificar la ruptura. El envío de armas a Ucrania por parte de Italia ha sido precisamente el 'casus belli' que ha propiciado el divorcio con Conte, que lleva tiempo pidiendo cortar el grifo a Kiev con la justificación de que las armas solo ayudan a empeorar el conflicto y de que hay que centrarse en otras prioridades. Con esta posición el exprimer ministro trata de forzar que se escuche su voz dentro de la coalición que sostiene al Gobierno de Draghi, una amplísima alianza en la que, al menos de momento, se mantendrán los alrededor de 165 parlamentarios que quedan en el M5E fieles a Conte.

El nacimiento de Juntos por el Futuro marca un nuevo hito en la sorprendente carrera de un político con indudable capacidad de liderazgo. Di Maio no acabó la universidad (comenzó Ingeniería y Derecho) ni tampoco desarrolló trabajos de responsabilidad antes de entrar en política: se ganó la vida como camarero, reparador de ordenadores, agente comercial e incluso como azafato en el estadio de fútbol del Napoli. En una sola página resume su trayectoria en la página web del Ministerio. «Por supuesto que resulta sorprendente que con su currículum vitae esté llegando tan lejos. Es una persona seria, estudiosa y que aprende fácilmente. Tiene capacidades que no dependen solo de haber estudiado en la universidad», explica a este diario Paolo Picone, autor de una biografía sobre Di Maio y vecino suyo en Pomigliano D'Arco, una ciudad de las afueras de Nápoles donde creció el ministro de Exteriores en una familia acomodada.

Con una clara vocación hacia el activismo desde la primera juventud, Di Maio no tardó en encuadrarse en el M5E, el movimiento político nacido en 2009 gracias al impulso de Beppe Grillo, un popular cómico que llenaba las plazas de Italia con sus divertidos espectáculos en los que ponía a parir a los partidos tradicionales. En las elecciones generales de 2013 Di Maio fue el 'número dos' en las listas en Campania, su región, y consiguió entrar en el Parlamento. No fue su único éxito, pues logró que sus compañeros de filas lo eligieran como vicepresidente de la Cámara de los Diputados con tan solo 26 años. Era el más joven en acceder a este cargo de peso institucional al que, según cuenta en su biografía, llegó gracias a hacer de la sencillez su banderín de enganche: «Yo dije simplemente: no me referiré nunca más con el título de 'honorables' a los diputados. Y me eligieron de inmediato».

El rostro amable

Desde la vicepresidencia de la Cámara Baja, Di Maio fue cultivando su propio perfil hasta convertirse en el rostro amable del M5E frente a los gritos de Grillo o la radicalidad de Alessandro Di Battista, otro de sus líderes. «Siempre ha encarnado el alma gubernativa, centrista y moderada del movimiento. De hecho, Grillo lo mandaba al extranjero para que vieran en otros países que el M5E no se dedicaba solo a ir contra todos y contra todo», cuenta Picone, para el que la escisión de esta semana no es más que la conclusión natural del recorrido político de Di Maio, en el que no faltan algunas emblemáticas metidas de pata que ha logrado ir corrigiendo. «Él pretende ser coherente con la línea del Gobierno de Draghi a favor de la Unión Europea y de la OTAN, que en cambio se critica en el M5E bajo el liderazgo de Conte. Di Maio teme que esa contradicción lleve al movimiento hacia la autodestrucción en las próximas elecciones. La gente no entiende que un partido que era de oposición haya participado en tres gobiernos diferentes», sostiene el biógrafo.

Aunque Picone se muestra optimista respecto al resultado que podría obtener en las urnas un partido liderado por Di Maio, que también fue ministro de Trabajo y Fomento durante la primera parte de la legislatura, las previsiones de los expertos en demoscopia resultan menos halagüeñas y no otorgan a esta fuerza política más de un 2-3% de los votos. De confirmarse que se queda en esa horquilla, lo más probable es que no pase el corte mínimo para lograr representación parlamentaria.