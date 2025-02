El Kremlin confisca los pasaportes a altos funcionarios empleados en sectores sensibles

Los pasaportes de funcionarios y ejecutivos de empresas estatales en áreas «sensibles» están siendo confiscados con el fin de impedir que puedan viajar al extranjero. Así lo confirmó este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar las informaciones publicadas al respecto en los ... diarios 'Komsomólskaya Pravda' y 'Financial Times'.

«Sí, hay reglas más estrictas para esto. En unos sitios se formalizan (los pasaportes), en otros dependen de una decisión específica (…) de empleados específicos», afirmó Peskov. Según sus palabras, «estamos hablando de aquellas áreas en donde el trabajo pueda implicar el acceso a información reservada o clasificada». «Se está prestando más atención a este asunto desde el comienzo de la operación militar especial», añadió en referencia a la actual ofensiva rusa en Ucrania.

'Financial Times' sostiene que, desde el comienzo de la guerra, se ha vuelto más difícil para los funcionarios de alto rango y para los ejecutivos actuales y anteriores de la dirección de las empresas estatales viajar al extranjero y realizar periplos largos dentro de Rusia. En algunos casos, sus pasaportes son confiscados por representantes de los servicios de seguridad del Estado para evitar posibles «filtraciones de información o fugas al extranjero».

La publicación económica rusa 'RBK' cita las palabras del jefe de la corresponsalía del 'Financial Times' en Moscú, Max Seddon, quien asegura que «el aumento de la presión refleja la profunda sospecha en el Kremlin y el FSB (antiguo KGB) en cuanto a la lealtad de los miembros de la élite civil rusa, muchos de los cuales se oponen en privado a la guerra en Ucrania y están descontentos con el impacto que está teniendo en su forma de vida».

Ya desde la época soviética y en la actualidad, antes de la guerra, a los funcionarios públicos con un acceso incluso moderado a los secretos de Estado se les venía exigiendo la entrega de sus pasaportes a un «departamento especial» en las agencias gubernamentales y las empresas estatales. Pero según constatan algunos de esos funcionarios y altos directivos, tales reglas rara vez se cumplían. De ahí el endurecimiento de las normas.

Descontento La presión «refleja la profunda sospecha en cuanto a la lealtadde la élite civil»

El canal en lengua rusa con sede en Praga 'Current Time TV' citaba el mes pasado el caso de Alexandra Prokopenko, una empleada estatal rusa invitada por el Consejo Alemán de Asuntos Internacionales. Ella explica la incautación de los pasaportes de algunos funcionarios y hasta empleados de rango muy inferior de empresas estatales, «incluso con acceso al segundo nivel de confidencialidad», haciendo alusión a cuestiones de carácter menos secreto o no tan sensibles. A aquellos que se resisten a entregar sus documentos, prosigue Prokopenko, los agentes de los servicios de seguridad rusos les amenazan con «anularlos».

Alto secreto

Lo que no parece existir es una regla única sobre los permisos, señalan los interlocutores consultados por el canal televisivo. Constituye un problema el hecho de que los asuntos que pueden ser o no objeto de «alto secreto» varían frecuentemente e informaciones o archivos que antes no estaban clasificados cambian a reservados, lo que sitúa a quienes tienen contacto con esos datos en la obligación de entregar sus pasaportes. Así ha sucedido hace poco cuando el Hospital Clínico Central de Moscú, en donde está siendo tratado de sus dolencias el presidente Vladímir Putin, decidió clasificar toda la información sobre las adquisiciones de medicamentos. Resulta que, gracias a esos datos, varios reporteros pudieron, al parecer, conseguir información sobre su salud.

Estas limitaciones a los viajes personales al extranjero ya existían antes del comienzo de la guerra en Ucrania, explica 'Current Time TV'. Pero se intensificaron en 2014, tras la anexión de Crimea, el conflicto en Donbás y el aluvión de sanciones decretadas en Occidente contra Moscú. Los primeros a quienes alcanzaron las restricciones de viaje a «países hostiles» fueron los militares, los empleados de las fuerzas del orden y los jueces. 'Current Time TV' aseguraba que la mayoría de los empleados del Kremlin «ni siquiera intentan salir del país». Sin embargo, otra fuente afirmó que, durante 2022, varioss de ellos pudieron viajar a países «neutrales». A algunos empleados se les permite irse, si se consideran «razonables» los motivos de su viaje.