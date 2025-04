El Kremlin avanza que un tribunal para juzgar los crímenes de Rusia en Ucrania sería «ilegítimo»

rafael m. mañueco Moscú Jueves, 1 de diciembre 2022, 20:25 Comenta Compartir

En relación con las informaciones aparecidas sobre el inicio de los trabajos para la creación de un tribunal ucraniano-europeo, difundidas por el Ministerio de Exteriores francés, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha advertido que tal tribunal no sería legítimo. «En cuanto a los intentos de crear algún tipo de tribunales, no tendrán ninguna legitimidad, no los aceptaremos y los condenaremos», avisó Peskov durante una rueda de prensa.

Declaró, sin embargo, dando la vuelta a la pregunta para lanzarla a la parte ucraniana, que «nuestros investigadores están haciendo un trabajo muy duro y minucioso para esclarecer todos los crímenes del régimen de Kiev. Este trabajo es diario y se realiza casi cada hora». Según el portavoz presidencial, «es muy importante recopilar toda esta información y datos sobre crímenes cometidos por ese régimen desde 2014 y sobre los que, lamentablemente, no vemos una reacción crítica por parte de Occidente».

Tras el inicio de la llamada «operación militar especial» en Ucrania, la Unión Europea, la OTAN y distintas instituciones pidieron la creación de un tribunal especial para investigar los crímenes de guerra rusos en Ucrania. El jueves 1 de diciembre, el Ministerio de Exteriores de Francia anunció que se ha comenzado a trabajar en la creación tal órgano judicial internacional. La iniciativa fue promovida por la Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula von der Leyen, estima que, sin dejar de apoyar el Tribunal Penal Internacional, «se avance hacia la creación de un tribunal especializado con el respaldo de Naciones Unidas para investigar y enjuiciar el crimen de agresión de Rusia» contra Ucrania.

«Estamos preparados para empezar a trabajar con la comunidad internacional para obtener el apoyo internacional más amplio posible para este tribunal especial», añadió. Ucrania ha acusado a las fuerzas rusas de numerosas atrocidades a medida que ha descubierto, tras recuperar zonas ocupadas, fosas comunes con civiles asesinados o víctimas de torturas y de ejecuciones sumarísimas. Sin embargo, Moscú ha venido rechazando sistemáticamente las acusaciones y la autoría de tales crímenes.