El Kremlin asegura desconocer el paradero del opositor Navalni

Un día después de que trascendiera que el principal opositor ruso, Alexéi Navalni, se encuentra en paradero desconocido, el Kremlin trató de salir al paso ... de las acusaciones que lo señalan como responsable de su desaparición. Su portavoz, Dimitri Peskov, aseguró este martes no saber dónde se halla el disidente -que cumplía condena en la colonia penitenciaria número 6 de régimen estricto en la región de Meléjovo- y alegó que las autoridades no están al tanto de la situación de los presos, ni de sus movimientos dentro del sistema carcelario.

Navalni tenía que haber comparecido este martes en una vista judicial mediante videoconferencia pero no estuvo en la sesión, algo que ha ocurrido en otras dos ocasiones este mes. Su entorno hace ya una semana que no consigue contactar con él, que, según diversos medios, habría pasado por la enfermería de prisión en los últimos días. Un trabajador de la colonia penitenciaria donde el opositor cumplía la pena de 19 años impuesta en verano confirmó el lunes que ya no está en ese centro. «Durante seis días mintieron (...) sólo para ganar tiempo», aseguró sobre la actuación de las autoridades.

La desaparición de Navalni denunciada el lunes por su portavoz, Kira Yarmish, a través de las redes sociales ha desatado la preocupación en la comunidad internacional, y tanto la Unión Europea como Estados Unidos han exigido su liberación en las últimas horas. Peskov calificó este martes las críticas del extranjero de «inaceptables» y recordó que el disidente, que tiene una causa penal abierta por «vandalismo motivado por odio político», fue declarado culpable y cumple condena como cualquier otro recluso.