Kiev ordena evacuar a los civiles de Bajmut ante el recrudecimiento de los ataques rusos

Analistas occidentales creen que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha dado ya la orden de que sus tropas tomen la localidad ucraniana de Bajmut, en ... la región de Donetsk, coincidiendo con el primer aniversario del comienzo de la invasión, lanzada el 24 de febrero del año pasado. A la misma conclusión ha llegado el antiguo jefe militar de los separatistas de Donetsk, Ígor Guírkin (Strelkov), quien estima que Putin tiene que presentar ahora algún triunfo por mínimo que sea. De ahí la devastadora ofensiva en curso del Ejército ruso, que tiene a la ciudad parcialmente rodeada y ha penetrado ya en algunos barrios.

El Gobierno ucraniano espera que Rusia intensifique los bombardeos contra Bajmut y ha pedido a los civiles que la habitan que abandonen la ciudad sin pérdida de tiempo. La viceprimera ministra, Irina Vereshuk, llamó la pasada noche a la población a evacuar Bajmut por los «fuertes combates». Advirtió de que las tropas rusas «atacan zonas residenciales» y recordó que durante la jornada de este viernes a causa de los bombardeos murieron cinco civiles y nueve resultaron heridos.

«Hago un llamamiento a los civiles que aún quedan en Bajmut: si son ciudadanos adecuados, respetuosos con la ley y patriotas, deben evacuar de inmediato», escribió Vereshuk en su canal de Telegram. A su juicio, la población de la ciudad, que ella misma ha cifrado en unas 6.000 personas, «pone en peligro a sus familiares, que se ven obligados a permanecer en la ciudad por culpa de ellos».

La viceprimera ministra afirmó además que los civiles «representan un peligro para la Policía y los voluntarios que llegan a la ciudad para ayudarlos, y también interfieren en el trabajo del Ejército ucraniano y de las fuerzas de seguridad». Volodímir Zelenski ha admitido en sus recientes alocuciones la «difícil» situación que se vive en Bajmut, pero sostiene que las tropas «defenderán la ciudad durante el tiempo que sea necesario». El pasado día 9, dispuso que se mantenga la defensa hasta que se reciba lo nuevos equipos de ayuda militar de Occidente.

Desde el lado ruso, a través de su canal de Telegram, el jefe de los mercenarios del Grupo Wagner, Evgueni Prigozhin, ha criticado una vez más al Ministerio de Defensa, esta vez culpabilizándolo de la lentitud con la que se avanza para ocupar Bajmut. A su juicio, «hará falta esperar hasta abril o mayo para tomarla». «Necesitamos cortar todas las rutas de abastecimiento», afirmó.

«Monstruosa burocracia»

Prigozhin afirmaba en otro vídeo que sus hombres habrían tomado ya la ciudad «si no fuera por esa monstruosa burocracia militar y si no nos pusieran impedimentos todos los días». Se quejó de que no les llega suficiente munición y de que les hayan cortado la posibilidad de seguir reclutando mercenarios en las cárceles rusas. «En un momento dado, el número de unidades bajará y, en consecuencia, también el volumen de tareas que queremos llevar a cabo», señaló.

Los intentos de tomar Bajmut se vienen sucediendo desde mayo de 2022, según la administración local ucraniana, lo que ha llevado a la destrucción del 60% de sus edificios. Los principales esfuerzos en esta ofensiva están corriendo a cargo de los Wagner, que son los que más bajas están sufriendo en el frente de Donetsk. En declaraciones a la CNN, la subsecretaria de Estado norteamericana, Victoria Nuland, ha calificado de «patética» la ofensiva rusa contra Bajmut y también la operación para invadir Ucrania en su conjunto lanzada por Putin hace un año.