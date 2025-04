Kiev insta a investigar una presunta ejecución de un soldado ucraniano prisionero

El soldado ucraniano ejecutado presuntamente de forma sumarísima, según un brutal vídeo ampliamente difundido en las redes sociales, se llama, al parecer, Alexánder Martsievski, ha ... asegurado el periodista ucraniano, Yuri Butúsov, citado por diversos medios de comunicación del país. Según sus informaciones, han confirmado la identidad del militar ucraniano muerto, su propia madre al ver la filmación y soldados del batallón número 163, tras efectuar comprobaciones en la ciudad de Nézhin. Martsievski pertenecía a la Brigada 119 y no a la mecanizada número 30 como se dijo en un principio.

Butúsov presenta indicios que demostrarían la certeza de sus pesquisas: en la foto se puede ver que el militar ejecutado lleva pegada una tirita en la ceja derecha de una herida que se hizo hace dos semanas antes de su muerte, según otra imagen que aporta como prueba y que muestra además el emblema «verde» de su pelotón.

Martsievski fue enterrado el 14 de febrero en Nézhin y el examen forense mostró los orificios de bala, precisamente en las partes del cuerpo tiroteadas, según el vídeo. Se desconoce cómo fue capturado exactamente. Otras fuentes sostienen que el soldado ejecutado es Timofei Shadura, desaparecido el 3 de febrero, de la 30 brigada mecanizada independiente «Príncipe Ostrogski», a juzgar por las informaciones de la reportera ucraniana de la BBC, Sofía Korchmar-Timoshenko, que ha contactado con sus familiares y cree que es él.

Las imágenes de la ejecución aparecieron en los canales de Telegram en la tarde del 6 de marzo. Se desconoce dónde y cuándo se hicieron. El video muestra a un hombre con uniforme militar de pie y fumando. Fuera del cuadro se escucha una voz que dice «dispara» y el soldado grita «Gloria a Ucrania». «Pero, qué dices», dice otra voz. A partir de ahí, recibe un disparo a bocajarro en la cara de un arma a corta distancia, cae al suelo y luego sigue siendo tiroteado. Al final, alguien dice «muere perro».

El vídeo se propagó como la pólvora a través de las redes sociales, causando conmoción y estupor. De las autoridades, el primero en reaccionar fue Andrii Yermak, jefe de la Administración presidencial. Ucraniana. Dijo a través de Twitter que «matar a un prisionero no es solo otro crimen de guerra ruso. Es un elemento más de la política premeditada de terror que la propaganda del Kremlin pretende justificar con mitos sobre los nazis».

El Defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitri Lubínets, ha recordado que la ejecución de un prisionero de guerra es una violación de la Convención de Ginebra. El Departamento Principal de Investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha abierto una causa con arreglo al artículo 438 del Código Penal de Ucrania (violación de las leyes y costumbres de la guerra).

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró ayer en su alocución vespertina que «ha aparecido hoy un video de cómo los invasores mataron brutalmente a un soldado que valientemente les dijo a los ojos: ¡Gloria a Ucrania! Quiero que todos juntos de forma unida, respondamos a sus palabras: ¡Gloria al héroe! ¡Gloria a los héroes! ¡Gloria a Ucrania!». Zelenski prometió que «encontraremos a los asesinos».

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, ha apelado al fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) para que inicie una investigación. «El horrible vídeo de un prisionero de guerra ucraniano desarmado siendo ejecutado por tropas rusas por decir sencillamente Gloria a Ucrania es una prueba más de que esta guerra es un genocidio», ha lamentado Kuleba. Según su llamamiento, es ineludible que el fiscal de la TPI «Karim Khan lance una investigación inmediata sobre este odioso crimen de guerra (…) los autores de estos actos deben ser puestos ante la justicia».

Este no es el primer caso en ambos bandos de atrocidades similares. Por ejemplo, en noviembre aparecieron imágenes de la ejecución de tres soldados rusos en la región de Lugansk. El Ministerio de Defensa ruso lo calificó de «masacre sangrienta». Las autoridades ucranianas prometieron investigar el incidente. Según datos de las Naciones Unidas, las ejecuciones sumarias no sólo se cometen en relación con prisioneros desarmados, sino también y, sobre todo, con civiles. Se han denunciado «centenares» incidentes en las zonas ocupadas por las tropas rusas, no sólo muertes, sino también torturas, arrestos arbitrarios y deportaciones a Rusia, incluso de menores.

El ministro de Exteriores de Países Bajos, Wopke Hoekstra, anunció el sábado en Leópolis la creación de un «Grupo de Diálogo para la Responsabilidad en Ucrania» que contará con el apoyo de 45 países. Reconoció que «es estupendo ver tanto respaldo de la comunidad internacional para la investigación de los crímenes cometidos durante esta guerra y para conseguir justicia para Ucrania», aunque llamó a «coordinar» todas las iniciativas en ese terreno.

El pasado 28 de febrero, Zelenski se reunió con el fiscal del TPI y acordaron «desmantelar por completo el sistema genocida de Rusia, desde sus engranajes a los arquitectos». El presidente ucraniano subrayó «la importancia de llevar ante la justicia internacional, no solo a los soldados rusos que han participado en la invasión, sino a los altos mandos políticos y militares responsables de la guerra».