Kiev asume que los cazas tardarán en llegar y pide a sus aliados armas «hasta ganar»

Los ansiados cazas de combate que tantas veces ha reclamado Kiev a sus aliados, y que sostiene son vitales para defenderse de la lluvia de ... misiles y drones rusos, no llegarán hasta bien entrado 2024. Al menos, según las últimas estimaciones, hasta el próximo verano. Las Fuerzas Armadas de Ucrania asumieron este jueves por primera vez en público que la entrega de F-16 no se producirá este año -evitaron concretar fecha alguna- y que sus socios se encuentran hoy más centrados en la formación de los pilotos que se pondrán a sus mandos, un trámite indispensable para el suministro de estas aeronaves.

«Es obvio que no podremos defender Ucrania este otoño e invierno con los F-16», reconoció un portavoz de la Fuerza Aérea, Yuri Ignat, a la televisión de su país, convencido de que los cazas son la «gran esperanza» para plantar cara «al terror» de los bombardeos rusos. La espera se compensa con los progresos que, según dijo, se han dado en la formación de personal ucraniano para su manejo y que comenzará «en el futuro cercano». Kiev quiere reducir el periodo de adiestramiento a unos meses -se maneja un plazo de unos cuatro- pero la realidad es que entrenar en el uso de este tipo de vehículos no es nada sencillo. No tanto por aprender a hacerlos volar sino por conocer en profundidad su compleja tecnología, con radares, sensores y armas. Un piloto belga contaba a la BBC que tardó tres años en dominar la aeronave.

Los entrenadores elegidos por la coalición de once países -liderada por Países Bajos y Dinamarca- que acordaron formar a efectivos de Kiev en el manejo de F-16 se han encontrado, además, con un problema añadido: la barrera del idioma. Hasta ahora, según la web Politico, hay sólo ocho pilotos ucranianos con un nivel de inglés suficiente que permita iniciar ya su adiestramiento. Con este escenario, no extraña que Ignat haya confirmado de manera pública que habrá que esperar unos cuantos meses más para que los cazas de los aliados aterricen en su territorio.

La demanda de armamento por parte de Kiev, sin embargo, no cesa. «Hasta que hayamos ganado, necesitaremos más, debemos seguir adelante, porque la guerra es una realidad y, en esta realidad, debemos ganar. No hay otra solución», se mostró tajante Dimitro Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores, en una entrevista a la agencia AFP en la que restó importancia a los rumores sobre su salida del Ejecutivo. La exigencia de armas no es nueva pero, a menos de una semana de que se cumpla año y medio del inicio de la guerra, comienzan a escucharse entre los aliados ciertas reticencias al constante y carísimo suministro. Las últimas críticas provienen de Estados Unidos, donde republicanos como el congresista Ron Paul mostraron su perplejidad al ver al presidente Joe Biden pedir fondos para Ucrania mientras la isla de Maui lamentaba daños materiales incalculables, además de 110 víctimas mortales, en los recientes incendios.

El entrenamiento de pilotos no será rápido ni sencillo por la compleja tecnología de los F-16

Hace unas semanas, primero desde el Gobierno británico y después desde Polonia, uno de los grandes aliados de Ucrania a la hora de conseguir los tanques Leopard, se señaló asimismo al Ejecutivo de Kiev por sus exigencias. Con meses de desgaste por el conflicto también en la comunidad internacional sugirieron que el presidente Volodímir Zelenski debía agradecer más los esfuerzos de las potencias occidentales para ayudarle frente a Rusia.