Kiev asegura que la oferta de paz es una «trampa» y acusa a Putin de «hipócrita»

Cinco meses después de que comenzara la Primera Guerra Mundial, en 1914, los bandos que combatían en el frente declararon una serie de altos el ... fuego que pasaron a la historia como la 'tregua de Navidad'. Los soldados intercambiaron saludos, charlas y raciones. Cantaron villancicos y hasta jugaron al fútbol. Una estampa que hoy, más de un siglo después, no ha podido repetirse en la guerra del Este. En los días 24 y 25 de diciembre no hubo tregua para Ucrania, que sufrió nuevos «actos de terror» –como los calificó el presidente Volodímir Zelenski– en los que decenas de misiles dejaron 16 muertos y 72 heridos en Jersón. ¿Pero lo habrá en la Navidad ortodoxa?

El jefe del Kremlin, Vladímir Putin, anunció este jueves un alto el fuego de 36 horas para que los ortodoxos –la iglesia predominante en Rusia– puedan celebrar su tradicional festividad. Allí, el día 6 tiene lugar la Nochebuena con la misa de rigor a las doce de la noche por el nacimiento de Jesús (lo que equivale a la misa del gallo en el catolicismo) y después, el 7, es Navidad. Pero Ucrania ha reaccionado con escepticismo. «Ahora quieren usar la Navidad como una tapadera para detener el avance de nuestros muchachos en el Donbás por un tiempo y acercar equipos, municiones y movilizados a nuestras posiciones. ¿Qué hará esto? Solo otro aumento en la cuenta de pérdidas», advirtió Zelenski, quien recalcó que la guerra «terminará cuando sus soldados se vayan o los echemos».

El asesor de la Presidencia, Mijaílo Podoliak, acusó a su vez a Putin de «hipócrita» por pedir una tregua mientras sigue ocupando territorios ucranianos, dijo en alusión a las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Hasta que los abandone, recalcó, no podrá comenzar una «tregua temporal». Asimismo, apuntó que ese cese de las hostilidades es «una trampa cínica» y «un gesto exclusivamente propagandístico y nada más». En ese sentido, explicó que «Rusia está tratando de todas las formas posibles reducir la intensidad de los combates y de los ataques a sus centros logísticos, al menos por un tiempo, a fin de recuperarse para nuevas movilizaciones y fortificar los territorios capturados».

Moscú «no tiene el menor deseo de detener la guerra», insistió Podoliak. El jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ucraniano, Oleksii Danilov, zanjó en el canal 24 que «no se llevarán a cabo negociaciones» con Putin, a quien acusó de «esconderse detrás de algunas festividades cristianas». «A este sacerdote (Kirill) se le ocurrió una fecha. No tiene nada que ver con nosotros», agregó.

«Encontrar algo de oxígeno»

Las reacciones de la comunidad internacional no tardaron en llegar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó que el alto el fuego tiene como fin encontrar un respiro en la ofensiva que está a poco más de un mes de cumplir un año desde su comienzo, el pasado 24 de febrero. «Soy reacio a responder a cualquier cosa que diga Putin. Me pareció interesante que estuviera dispuesto a bombardear hospitales, guarderías e iglesias, etc., el 25 de diciembre y en Año Nuevo. Quiero decir, creo que está tratando de encontrar algo de oxígeno», subrayó el líder demócrata.

En la misma línea se mostró la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, quien afirmó que «si Putin quisiera la paz, llevaría a sus soldados a casa y la guerra terminaría». No obstante, «aparentemente quiere continuar la guerra después de un breve descanso. Un supuesto alto el fuego no brindará ni libertad ni seguridad a las personas que viven con miedo a diario bajo la ocupación rusa», escribió en Twitter.

Por otra parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, se mostró agradecido por cualquier tregua que pueda darse en Ucrania, aunque, por desgracia, sabe que este tipo de acuerdo, en el caso de cumplirse, «no reemplazará una paz justa en línea con la Carta de la ONU y el derecho internacional».