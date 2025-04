EE UU acusa «sin género de duda» a Rusia de crímenes contra la humanidad en Ucrania

Kamala Harris acusó este sábado a Rusia de «cometer crímenes contra la humanidad» en Ucrania y advirtió a China contra toda ayuda militar al régimen ... de Vladímir Putin. En su intervención ante la Conferencia de Seguridad de Múnich, «sin género de duda» la vicepresidenta de Estados Unidos culpó a las tropas del Kremlin de cometer asesinatos, violaciones y torturas, así como del secuestro de niños. Algo «bárbaro e inhumano», afirmó la 'número dos' de Washington.

«Kiev sigue en pie. Rusia está debilitada. La alianza transatlántica es más fuerte que nunca», dijo Harris al hacer balance de un año de guerra, en el que calificó la invasión de «ataque a nuestros valores comunes». Además expresó el apoyo de su país a las investigaciones abiertas para demostrar la comisión por Rusia de crímenes de guerra y advirtió de que estos tendrán sus consecuencias. Finalmente hizo un llamamiento a plantar cara a Putin y no ceder ni un ápice ante la agresión de Ucrania con el objetivo también de recuperar y preservar el orden mundial.

La 'número dos' del Gobierno norteamericano igualmente expresó su preocupación por el estrechamiento de las relaciones entre Moscú y Pekín desde el comienzo del conflicto. Agregó que el apoyo a Rusia socava el orden mundial basado en reglas y normas y advirtió al gigante asiático de toda ayuda militar al país invasor, ya que eso supondría respaldar al agresor.

Entretanto, el primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció un drástico aumento del armamento que su país enviará a Ucrania para apoyar al país en la contienda bélica, también con el envío de misiles de mayor alcance. «Ahora ha llegado el momento de duplicar nuestro apoyo», dijo en su alocución. «Debemos unidos ayudar a Ucrania a proteger sus ciudades de los drones y bombas rusos. Por ese motivo, Gran Bretaña será el primer país que podrá a disposición de Kiev armas de mayor alcance», destacó el jefe del Gobierno de Londres.

Tras afirmar que la única manera de acabar con el sufrimiento que causa Rusia es que Ucrania gane la guerra, el político conservador manifestó que su país y los aliados occidentales tienen intención de ayudar a Ucrania a disponer «de los más avanzados sistemas antiaéreos» y a construir unas fuerzas aéreas modernas. Ucrania está en su derecho de defenderse y para eso necesita tanques, artillería y defensa antiaérea, manifestó Sunak en la reunión informal a la que asisten cuarenta jefes de Estado y gobierno y un centenar de ministros de Defensa y Exteriores de todo el mundo. Añadió que armas de mayor alcance ayudarán en la contraofensiva para recuperar terreno ocupado y, aunque eludió hablar del suministro de cazas, destacó que pilotos ucranianos serán instruidos en Gran Bretaña.

Retirar las tropas

La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, subrayó, por su parte, que «si no queremos que esta guerra ofensiva tenga imitadores no podemos permitir que Putin se vea recompensado por esta agresión». Tras celebrar la iniciativa de China para presentar un plan de paz para resolver el conflicto, descartó toda cesión territorial de Ucrania a Rusia para acabar con la agresión. Una paz justa implica que «aquel que ha violado la integridad territorial, en este caso Rusia, retire sus tropas del país ocupado», señaló la política verde, que insistió en que no habrá una oportunidad para que la guerra acabe si Moscú no retira la totalidad de sus tropas del país invadido, también de Crimea.

A su vez, el primer ministro de Ucrania, Denys Schymhal, rechazó toda posibilidad de un alto el fuego y congelación de la guerra. «Eso solo favorecería a Rusia y conduciría a una nueva guerra», declaró al semanario alemán 'Focus', en el que rechazó igualmente toda pérdida de territorio por parte de su país, aunque esto se viera acompañado de fuertes garantías de seguridad. «Miles de nuestros mejores hombres no han muerto para que alcancemos un compromiso con un terrorista y agresor sangriento que hace chantaje a todo el mundo», afirmó Schymhal, quien advirtió de que la sociedad ucraniana está dispuesta a luchar por su libertad e independencia hasta que el país alcance la victoria.