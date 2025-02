El 'padrino'

De nuevo se comprueba que ruge mucho la fiera que no puede morder. Los rusos parecen a punto de tomar Bajmut. Lo tienen medio rodeado y ya se pelea dentro del casco urbano. Es cuestión de días… desde hace semanas.

Mientras la ofensiva rusa se ... atasca, su propaganda hace fuego de cobertura con gran derroche de tremebundos decibelios, invocando (otra vez, y ya van…) toda clase de apocalipsis nucleares. La excusa oficial es que Gran Bretaña va a proporcionar a Ucrania municiones de artillería de uranio empobrecido, obviando que los rusos también emplean ese tipo de munición.

El uranio es un elemento inestable y se desintegra muy lentamente (en millones de años), emitiendo radiación. Pero solo ciertos isotopos son lo bastante inestables para producir una reacción en cadena. Algunos de ellos ni siquiera existen en la naturaleza y hay que producirlos artificialmente y luego concentrarlos para poder usarlos en una central atómica o en una bomba, y la mezcla de isotopos que sirve para una cosa es totalmente inútil para la otra.

El uranio que queda tras separar los isotopos fisionables es el uranio empobrecido. Es un material poco o nada radioactivo, pero químicamente tóxico si se inhala o se ingiere, más denso y pesado que el plomo, de manera que es interesante para fabricar munición antitanque, porque sin incrementar el tamaño del proyectil se consigue una mayor capacidad de penetración ya que la energía del impacto equivale a la masa multiplicada por la velocidad.

El tono tremebundo de la propaganda rusa puede entenderse como reacción a la orden de arresto dictada contra Putin por el Tribunal Internacional de La Haya, amenazando incluso con arrojar un misil contra la sede del tribunal. Pero entretanto, los mercenarios del grupo Wagner se quejan de que no les entregan suministros, aunque en el resto del frente, el ejército regular parece igual de mal abastecido.

Los rusos se jactan de fabricar un millar de tanques al año, pero en realidad no producen ninguno desde hace años. Por eso tres cuartos de sus tanques al inicio de la guerra eran T-72, muchos sin modernizar porque la mayor parte del presupuesto desaparece en los bolsillos de los oligarcas corruptos. Los más modernos, los T-90, escasean. Rusia no es capaz de fabricarlos porque casi todos los elementos técnicos sofisticados son extranjeros, pero ya no es factible importarlos por las drásticas sanciones occidentales.

El resultado es que Putin está desempolvando tanques obsoletos que llevan décadas acumulando oxido y telarañas en hangares o descampados, como los T-62 o incluso los T54/55, estos últimos probablemente para canibalizarlos, porque ambos modelos comparten el motor y otras muchas piezas. Entre tanto, los ucranianos han logrado defender Bajmut sin desviar muchas tropas hacia allí, de manera que no han sacrificado ni dispersado el grueso de las fuerzas que preparan con armas occidentales para futuras ofensivas.

Putin gobierna como un 'padrino' de la mafia y quizás no le tema al tribunal de La Haya, pero la mayoría de los líderes mafiosos no terminan sus días entre rejas, sino apuñalados por la espalda por sus lugartenientes, sobre todo si los ven fracasados, derrotados, débiles. Y sin ayuda sustancial de China, Putin parece condenado a la derrota.