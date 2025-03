Johnson denuncia que Putin le amenazó con un misil

El portavoz de la presidencia de la Federación Rusa, Dmitri Peskov, ha calificado como 'mentira' la afirmación por Boris Johnson de que Vladímir Putin le ... amenazó con destruirlo con un misil, en el curso de una conversación en febrero de 2022. El exprimer ministro británico le había llamado para negociar un plan que impidiese la invasión de Ucrania.

Johnson desvela ese diálogo en una serie documental de la BBC, «Putin contra Occidente», cuyo primer capítulo se emitirá en la noche de este lunes. El líder británico había visitado Kiev unos días antes para entrevistarse con Volodímir Zelenski. La conversación con el presidente ruso fue «extraordinariamente larga», según su relato.

Para disuadirle de la invasión, Johnson le dijo que un ataque a Ucrania provocaría los efectos contrarios a lo que Putin querría. Su preocupación por el ingreso de Ucrania en la OTAN era errada, porque no se produciría en el futuro previsible. «Y lo sabes», le habría dicho. Al contrario, una invasión, que ya entonces era anunciada por los servicios de inteligencia, supondría «no menos OTAN, sino más OTAN».

Las tropas rusas se estaban desplegando en la frontera ucraniana. En un momento de la conversación, Putin «más o menos me amenazó», afirma Johnson. «Boris, yo no quiero hacerte daño, pero con un misil llevaría solo un minuto. Me dijo algo parecido a eso». El exprimer ministro retrata a un interlocutor «con tono relajado y un aire de indiferencia que indicaba que estaba jugando con mis intentos de negociar con él».

América y nosotros

En el documental también es entrevistado el ministro británico de Defensa, Ben Wallace, que una semana después se entrevistó con su colega ruso, Serguéi Shoigu, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Valery Gerasimov. El británico dice que sus interlocutores afirmaban que los ucranianos no batallarían, que darían la bienvenida a las tropas rusas. «Batallarán», replicó Wallace, pero Shoigu insistió. Su madre es ucraniana y no resistirían.

No se entiende muy bien esa discusión porque, en el testimonio de Wallace a la BBC, señala que Shoigu añadió que Rusia no tenía intención de invadir. El ministro británico salió convencido de la invasión tras oír «tan directa mentira». El general Gerasimov le dijo al despedirse: «Nunca más seremos humillados. Éramos el cuarto ejército del mundo y ahora somos el segundo. Es América y nosotros».