Johnson, al cuidado de los tritones

Boris Johnson podrá construir una modesta piscina de cuatro por once metros en el jardín de la mansión que comparte con su esposa y sus ... tres hijos tras garantizar que la obra no perjudicará a los tritones, una especie protegida. El ex primer ministro británico ha convencido a los responsables de planeamiento del distrito de Oxfordshire Sur para que retiren sus objeciones.

La casa de tres plantas, con una villa rural anexa, costó cuatro millones de euros al matrimonio, según 'The Times'. Está rodeada parcialmente por un foso y hay un estanque a ochenta metros de la parcela ajardinada donde se construirá la piscina. Los responsables locales de la preservación del medio ambiente advirtieron a los Johnson de que era un espacio con probable presencia de tritones. Noticia relacionada El Parlamento británico aprueba el informe crítico de Boris Johnson por el 'partygate' Se trata de una especie de salamandra y la variedad crestada acumularía unos cuarenta millones de años de presencia en el territorio actual del Reino Unido. Cuando era jefe del Gobierno británico, en julio de 2020, recientemente recuperado de su hospitalización por covid, Johnson afirmó en un discurso sobre el planeamiento que «los aplazamientos para identificar tritones frenan la prosperidad de nuestro país». Sus palabras fueron criticadas por ecologistas. Reflejaban el malestar de constructores -el gremio que más dinero dona al Partido Conservador, tras el de las finanzas- por tener que esperar una media de cuatro meses para el recuento de tritones en los solares. Han de hacer frente a los costes de la cuenta y de posibles intervenciones para mermar daños al hábitat del pequeño animal carnívoro. Un motel de acogida Cuando se supo en junio que el concejo había rechazado los planos de reforma de la casa por considerarla una posible zona de tritones, Johnson escribió en su columna semanal del 'Daily Mail' un artículo en el que, tras señalar que los británicos han sido inigualables en esterilizar su paisaje natural, prometía con humor que su mujer, Carrie, y él construirían un motel para estos animales si fuese necesario. Una empresa consultora indagó en las tierras de los Johnson y no encontró tritones. Los propietarios han añadido a sus planes la plantación de árboles jóvenes para aumentar la biodiversidad del jardín. Los responsables municipales han aceptado los planos. La noticia coincide con la publicación de un informe que afirma que una de cada seis especies en el Reino Unido -de las 10.000 analizadas- está en riesgo de extinción.

