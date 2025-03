La jefatura de la ultraderechista Alternativa para Alemania quiere librarse de sus juventudes neonazis

Las juventudes del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), la Joven Alternativa (JA), son tan radicales, que la propia fuerza política ha decidido ... librarse de ellas por la ideología abiertamente neonazi de sus miembros. Un portavoz de la formación ultra ha confirmado este martes informaciones publicadas por varios medios germanos de que la ejecutiva ha decidido reformar sus estatutos con el fin de liquidar y disolver el movimiento que aglutina a las nuevas generaciones y crear uno nuevo bajo su estricto control.

Hace tiempo que la JA resulta más una fuente de problemas que una verdadera cantera de talentos políticos para AfD. Sobre todo desde que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, en la que se integran los servicios de Inteligencia interiores germanos, catalogara a esa organización juvenil de «ultraderechista confirmada», de manera que es vigilada minuciosa y permanentemente por ese organismo, incluso con la infiltración de agentes al servicio de Estado.

Por ese motivo y la acumulación constante de pruebas que pueden conducir a una prohibición oficial de la Joven Alternativa, la dirección de AfD quiere adelantarse al revés que supondría la caída en la ilegalidad de su organización juvenil, que acabaría manchando al propio partido. Más de un centenar de diputados de todas las formaciones con representación en el Bundestag tienen además intención de presentar una moción parlamentaria para acudir con una demanda al Constitucional que conduzca a la prohibición también de AfD y la radicalidad de JA es un fuerte argumento para conseguirlo.

El problema fundamental del partido ultraderechista germano es que la Joven Alternativa es una asociación independiente, ligada ideológicamente a AfD, pero sin estar sometida a las directrices de sus mayores. Sus miembros, con excepción de la dirección, no tienen que estar necesariamente afiliados. Eso hace que entre los militantes de la Joven Alternativa figuren notorios neonazis y seguidores de grupos y organizaciones de la derecha más radical y extremista, en muchos casos sospechosos para las autoridades de ser elementos terroristas.

Lealtad a la formación

AfD ha decidido al parecer seguir el modelo de los Jusos, los Jóvenes Socialistas del gobernante Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) a la hora de crear una nueva organización juvenil. De esa manera, todo afiliado a Alternativa para Alemania menor de 36 años sería automáticamente miembro de sus juventudes, obligado además a ser fiel a su partido, que podría intervenir directamente en la organización y expulsar incluso de la misma a elementos indeseables, algo que no puede hacer actualmente.

Prácticamente la mitad de los militantes de la Joven Alternativa no pertenecen actualmente al partido ultraderechista y escapan por ello a su control. Librarse de la organización juvenil no será fácil. Según los estatutos, JA son las juventudes oficiales de AfD y una decisión de la dirección del partido no es suficiente para liquidarlas y crear unas nuevas. Para ello es necesario que una mayoría de dos tercios en un congreso federal apruebe esa medida. Y es de esperar una fuerte resistencia por parte de su ala más radical.