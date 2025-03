La izquierda se opone al centrista Bayrou, el favorito para convertirse en primer ministro de Francia

¿Francia celebrará la Navidad con un jefe del Gobierno en funciones? Planea sobre el país vecino el fantasma de que se alargue unos cuantos ... días más -o incluso semanas- el bloqueo político. La portavoz del Ejecutivo interino, Maud Bregeon, rectificó este miércoles la promesa que el presidente Emmanuel Macron hizo sólo un día antes de nombrar a un nuevo primer ministro «en las próximas 48 horas», según varios testimonios, durante la reunión que mantuvo con representantes de los principales partidos. «No ha dado ninguna indicación sobre la temporalidad en su decisión», aseguró Bregeon durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La reunión del martes en el Elíseo entre Macron y representantes de los principales partidos, excepto la izquierda insumisa y la ultraderecha lepenista, no desencalló la situación. Continúa sin vislumbrarse en Francia qué dirigente designará el presidente para sustituir al último primer ministro, Michel Barnier, quien se vio obligado a dimitir la semana pasada tras la primera moción de censura exitosa en el país desde 1962. Las formaciones de la coalición de izquierdas del Nuevo Frente Popular (NFP), que impulsaron el texto de censura, se opusieron este miércoles al nombre que más suena como futuro 'premier': el centrista François Bayrou.

«La hipótesis de François Bayrou en Matignon representa una censura», advirtió el diputado Manuel Bompard, número dos de la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos), en una entrevista matutina para la cadena de radiotelevisión France Info. Se opuso al nombramiento del veterano alcalde de Pau (suroeste) y líder del MoDem -uno de los tres partidos que componen la coalición macronista- por sus vínculos con el jefe del Estado y las políticas llevadas a cabo desde 2017. «Representa la continuidad del macronismo», dijo.

Reticencias de los socialistas

Aunque con un tono menos contundente, los socialistas -quienes forman parte de la frágil alianza del NFP con los insumisos, verdes y comunistas- también expresaron sus reticencias. El secretario general del PS, Olivier Faure, insistió en que «no puede ser Bayrou», puesto que «daría la señal de continuidad respecto al año pasado». Macron aspira a lograr un acuerdo de no censura con esta fuerza, pero no está nada claro que haga las concesiones suficientes para ello. Las formaciones progresistas le pidieron el martes que nombre a un primer ministro de centro-izquierda o de izquierda, con la condición de que este se comprometa a no recurrir al 49.3, un polémico artículo de la Constitución que permite aprobar una ley sin una votación parlamentaria.

Líder del MoDem François Bayrou, de 73 años, se vio envuelto en una trama de falsos asistentes en el Parlamento europeo aunque finalmente no fue condenado

Después de no haber sido condenado a principios de año por el Tribunal de París por una trama de falsos asistentes en el Parlamento Europeo -un caso parecido por el que ahora juzgan a la ultraderechista Marine Le Pen-, Bayrou, de 73 años, tiene la oportunidad ahora de regresar a la primera línea de la política gala. Ese escándalo le obligó a dejar su cargo como ministro de Justicia pocas semanas después de su designación. Desde entonces, la sombra de una sentencia condenatoria lo relegó a un rol secundario a lo largo del mandato de Macron, a pesar de tratarse del jefe de uno de los tres partidos (MoDem, Renaissance y Horizons) que integran la coalición presidencial.

Tras haber apoyado a François Hollande en la segunda vuelta de las presidenciales de 2012, el líder del MoDem mantiene buenas relaciones con el ala moderada del Partido Socialista. Pero otra parte de la izquierda no le perdona su fidelidad a Macron. No sorprendería a nadie que el presidente se decante finalmente por un tapado. Y eso puede suponer que el nombramiento se demore unos días.