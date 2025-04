Una investigación alemana apunta a Ucrania como autora del sabotaje al Nord Stream

Kiev rechaza estar involucrada en el ataque

El asesor de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, ha incidido este martes en que Kiev no tuvo nada que ver con el sabotaje del gasoducto Nord Stream en aguas del Báltico en septiembre del año pasado, rechazando así las últimas informaciones. «Aunque disfruto coleccionando divertidas teorías conspiranoicas sobre el Gobierno ucraniano, tengo que decir que Ucrania no tiene nada que ver con el percance del mar Báltico y carece de información sobre «grupos pro sabotaje ucranianos», ha manifestado en su perfil de Twitter. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, lejos de celebrarlo, ha criticado que estas filtraciones dificultan la investigación de los hechos, recoge la agencia TASS. «En lugar de filtrar a los regímenes occidentales en relación con el incidente, debemos responder a las solicitudes oficiales de la parte rusa y, como mínimo, tener en cuenta los materiales de la investigación periodística», dijo en relación a las pesquisas difundidas por el premio Pulitzer Seymour Hersh, que hace unas semanas acusó a la Marina de Estados Unidos de estar detrás del incidente. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha abogado, por su parte, por esperar a los resultados de las investigaciones en marcha y no aventurarse a «especular» quién pudo estar detrás del ataque a «una infraestructura crítica para Europa».