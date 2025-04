Un informe parlamentario acusa a Le Pen de actuar como correa de transmisión de Putin

Un informe parlamentario acusa al partido de la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, de actuar como «correa de transmisión» de Rusia, ... según revelaron este jueves la emisora de radio RMC y el diario online 'Mediapart'. El documento de la comisión de investigación sobre injerencias extranjeras reprocha al antiguo Frente Nacional, hoy llamado Reagrupación Nacional (RN), sus fuertes lazos con Moscú y le acusa de haber difundido propaganda favorable a la anexión ilegal de Crimea en 2014 meses después de que el partido de Le Pen hubiera negociado un préstamo con un banco checo-ruso cercano a Vladímir Putin.

Al conocer el informe redactado por Constance Le Grip, diputada de Renacimiento, el partido de Emmanuel Macron, Marine Le Pen denunció «un juicio político» y calificó el estudio de «deshonesto y totalmente politizado». La líder ultraderechista compareció la semana pasada ante la comisión parlamentaria para aclarar la presunta injerencia de Moscú en la política nacional gala.

Le Pen defendió entonces la legalidad del préstamo de 9,4 millones de euros concedido al Frente Nacional hace diez años por un banco ruso y recordó que lo tuvieron que pedir en el extranjero porque ninguna entidad financera francesa había querido tener relación con su partido. «Firmé con el First Czech Russian Bank (FCRB), no con Putin. Si esto me hubiera comprometido a cualquier cosa, no hubiera seguido adelante», quiso aclarar.

Putin recibió en marzo de 2017 a Le Pen en plena carrera hacia el Elíseo, lo que ya entonces hizo disparar los temores de una posible injerencia rusa. La foto del encuentro fue usada en un folleto electoral publicado por Reagrupación Nacional durante la campaña de 2022 para mostrar la proyección internacional de la candidata de extrema derecha.