Un indulto en un caso de pederastia cuesta el cargo a la presidenta de Hungría

La presidenta de Hungría, Katalin Nóvak, presentó este sábado su renuncia tras las manifestaciones registradas contra ella por haber indultado a un subdirector de un ... orfanato declarado culpable por encubrir abusos sexuales a diez menores por parte del director del centro. «Dimito. La decisión no es difícil por motivos personales. Es difícil porque hice un juramento. Tenía que encontrar una respuesta a la pregunta de si podría seguir ejerciendo el cargo en beneficio de la nación», señaló a través de su página web.

Sostuvo también que adoptó «una medida de gracia» que «causó confusión y malestar a muchas personas». «Es comprensible que esperen una explicación. El poder del perdón es quizá el más sensible de todos», arguyó. «En abril del año pasado, me pronuncié en favor de la clemencia creyendo que el convicto no abusaba de la vulnerabilidad de los niños que tenía a su cargo. Me equivoqué porque la decisión y la ausencia de justificación podrían generar dudas sobre la tolerancia cero con la pedofilia», explicó.

«Son nuestro futuro»

Nóvak recalcó que «no hay duda y no puede haber duda en esto». «Nunca hubiera perdonado a alguien al que considere que abuse física o mentalmente de un menor». «Así era antes y así es hoy», señaló la ya expresidenta de Hungría. «Los niños son nuestro tesoro más importante. Creo que la nación está unida en esto, a pesar de todas las diferencias de opinión. Proteger a los más pequeños es nuestro deber común. Di a luz a tres hijos, así que experimenté personalmente cómo una vida desprotegida y vulnerable necesita seguridad y protección», relató.

La dimisión de Nóvak llega después de que miles de personas se concentraran el viernes para reclamar que abandonara el cargo. El primer ministro, Viktor Orbán, ha anunciado que impulsará una enmienda a la Constitución para impedir que una persona condenada por delitos de pedofilia pueda recibir un indulto presidencial.