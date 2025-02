Un individuo apuñala a seis personas en una estación de tren de París

beatriz juez París Miércoles, 11 de enero 2023, 11:19 | Actualizado 17:34h. Comenta Compartir

Seis personas han resultadas heridas con arma blanca, una de ellas grave, en una de las principales estaciones de tren de París, la Gare du Nord. El ataque se habría producido alrededor de las 6.40 horas de esta mañana y el agresor se debate entre «la vida y la muerte» en un hospital después de haber sido abatido por la Policía.

Dos agentes que se encontraban en la popular Estación del Norte abrieron fuego y disparon tres veces contra el individuo para tratar de reducirlo. Éste habría atacado a las víctimas con un arma blanca de fabricación casera por razones que se desconocen. Entre ellas hay un policía de fronteras, que ha sufrido heridas leves.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, se ha desplazado junto a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a la Gare du Nord para agradecer a los policías su «rápida y valiente» intervención, sin la cual, el número de víctimas podría haber sido mayor. «A las 6.42 un individuo, extremadamente amenazador, ataca a personas en la entrada y en el interior de la Gare du Nord. A las 6.43, es neutralizado por policías de paisano que vienen de terminar su servicio en la prefectura de Policía para volver a casa y por policías de fronteras que estaban en su puesto», ha explicado Darmanin.

El agresor, que según Darmanin «se encuentra entre la vida y la muerte», no llevaba sus papeles encima pero, según la cadena de televisión BFMTV, se trata de un libio, de una veintena de años. Según el citado medio, habría llegado a Francia hace tres años y tenía desde el verano de 2022 una orden de expulsión del territorio francés, pero ésta no había sido ejecutada. El ministro no ha confirmado «los rumores» de que el individuo habría gritado algo en el momento del ataque y ha preferido ser prudente y esperar a conocer más detalles sobre la investigación en curso.

Intento de asesinato

La Fiscalía de París ha abierto una investigación por «intento de asesinato», que está a cargo de la Policía Judicial. De momento, la Fiscalía Antiterrorista no se ha hecho cargo del caso.

La IGPN, el departamento de Asuntos Internos de la Policía francesa, ha abierto también una investigación, como suele ser habitual en estos casos, ya que los agentes que intervinieron para reducir al agresor utilizaron sus armas de fuego.

La Gare du Nord, situada en el norte de la capital francesa, es una de las estaciones ferroviarias más importantes de Francia y de Europa. De ahí salen numerosos trenes de alta velocidad, tanto nacionales como internacionales, entre ellos el Eurostar, el convoy que une París y Londres a través del Eurotúnel, el túnel ferroviario que atraviesa el canal de la Mancha.

Temas

AVE