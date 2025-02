Los indecisos y la abstención conforman la principal incógnita

DARÍO MENOR CORRESPONSAL. ROMA Sábado, 24 de septiembre 2022, 21:56 Comenta Compartir

Livia Spezia ya sabe a quién votará en las elecciones de este domingo, aunque le ha costado tomar la decisión. «Una tiene su vida y no puede estar todo el día siguiendo la campaña y todas las cosas que dicen los políticos. Estaba hecha un lío, pero finalmente ayer saqué un buen rato, me armé de paciencia y me puse a echarle un vistazo a los programas y a leer lo que han dicho los candidatos. No le digo a quién votaré porque es secreto, pero le confieso que no será al centroderecha. No me gusta nada la reforma constitucional que tienen en mente Meloni y Salvini». Sentada en una silla de uno de los bares que hay en la Piazza della Rotonda, en el centro de Roma, esta funcionaria de unos 60 años no le quita la vista al Panteón mientras habla sin parar sobre política, un argumento con el que los italianos se apasionan casi tanto como con el fútbol.

Livia formaba hasta hace bien poco de ese 40% de los electores que aún no saben a quién van a votar y ni siquiera si acudirán a las urnas. Según los expertos tomarán la decisión en las últimas horas e incluso en la cabina, cuando les toque elegir la papeleta. La opción por la que finalmente opten puede resultar decisiva en el resultado de los comicios. Ése es precisamente el clavo ardiendo al que se agarra Enrico Letta, candidato del Partido Democrático (PD), la principal fuerza del centroizquierda, para soñar con darle la vuelta a las encuestas. «Los indecisos son el primer partido», afirma Letta, abrumado ante los sondeos que prevén de manera unánime la victoria de la alianza de derechas liderada por la ultraderechista Giorgia Meloni. Entre los electores progresistas es particularmente fácil encontrar a indecisos, como Elena, una profesora de unos 50 años que pide ayuda para decidir el voto. «Aconséjeme usted, que ve las cosas con una cierta distancia y está siguiendo de cerca la campaña. Yo la verdad es que no sé qué hacer».

Pérdida de credibilidad

Para intentar ayudar a los electores, la Universidad de Pisa y el Instituto Universitario Europeo han desarrollado una útil aplicación a través de Internet que, contestando a una serie de preguntas, permite encontrar el partido que más se adapta a la manera de cada uno de entender la política. Uno de sus creadores es Eugenio Pizzimenti, profesor de ciencia política, que teme que muchos de esos indecisos acaben convirtiéndose en abstencionistas. «Las raíces de la baja participación vienen de lejos y van ligados a la pérdida de credibilidad de la política italiana», explica.

Ni siquiera la multiplicación de la oferta electoral con la aparición de nuevos partidos ayuda a seducir a los votantes, según el experto. «Muchos de ellos son listas electorales ligadas a personajes individuales que vienen y van. Hay muchas opciones, es verdad, pero es como cuando vas a un supermercado 'discount': tienes muchos productos, pero ninguno de calidad». En las últimas elecciones generales, celebradas en 2018, hubo una abstención del 27%. Si en esta cita con las urnas supera el 35%, como temen algunos observadores, «será una fea señal de la calidad de nuestra democracia».