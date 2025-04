La huelga de basuras en París enfrenta a la alcaldesa con el Gobierno francés

La huelga de basureros amenaza la salud de los parisinos y enfrenta a su alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo, con el Gobierno francés. «La ciudad ... de la luz se está apagando entre montañas de basura», lamentó este miércoles el portavoz del Ejecutivo, Olivier Véran, en el décimo día de paro de los servicios de limpieza por la reforma de las pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron. La regidora, que apoya las protestas, se negó este miércoles a intervenir para poner fin al problema a pesar de que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, y el prefecto de la Policía de París, Laurent Nuñez, se lo habían exigido previamente.

Darmanin quiere que Hidalgo obligue a los huelguistas a volver al trabajo mediante un mecanismo conocido en Francia como requisa de trabajadores y, en caso de que la alcaldesa no lo haga, el Estado intervendrá, advirtió. El portavoz del Gobierno la acusó este miércoles de hacer que los parisinos «paguen la factura» de su apoyo a las protestas contra la reforma de las pensiones. En las calles parisinas se acumulan ya 7.500 toneladas de basura desde que el 6 de marzo comenzaron los paros. La regidora socialista, en una carta al prefecto de la Policía de París, reconoció las «numerosas molestias» causadas a vecinos, comerciantes y turistas. Pero, a su juicio, el único culpable de la situación es el Gobierno, por su empeño en aprobar su «injusto» proyecto.

«La sola respuesta susceptible de apaciguar el clima actual sería entablar el diálogo social, en lugar de hacer una demostración de fuerza procediendo a requisas» de personal, tal y como desea el Ejecutivo, dijo la política hispanofrancesa en su misiva. En los sindicatos admiten también el problema generado por la huelga en la recogida de basuras. «Nadie niega el inconveniente», dijo Laurent Berger, secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), quien denunció la hipocresía de aquellos que aplaudieron a los basureros durante el confinamiento en 2020 por salir a trabajar y ahora les critican.

480.000 manifestantes

El tenso pulso entre el Gobierno y la Alcaldía de París coincidió este miércoles con una nueva jornada de protestas en todo el país contra el proyecto de Macron. 'Reforma de las pensiones: No a trabajar más tiempo', rezaba la pancarta intersindical en la marcha en París. Según el Ministerio del Interior, 480.000 franceses participaron en las 234 manifestaciones convocadas aunque los sindicatos elevaron la asistencia a 1,7 millones de personas. Eso sí, hubo menos participación que en las marchas del día 7. Tras ocho jornadas de huelgas ha quedado claro que los franceses se oponen «de manera constante» a una reforma que pretende fijar la edad de jubilación a los 64 años -dos más que ahora- y exigir 43 de cotización, aseguró Benoît Teste, secretario general del sindicato de profesores FSU.

«El voto de la Comisión Mixta Paritaria (que llegó a un acuerdo sobre un texto común que será votado hoy por las dos cámaras) no cambia en nada nuestra determinación. No, no cederemos», advirtió la CGT. Según un reciente sondeo, el 67% de los franceses apoya las protestas contra la reforma y el 62% desea que continúen incluso si el proyecto es adoptado hoy definitivamente por las dos cámaras del Parlamento o si el Gobierno se ve obligado a aprobarlo por decreto.