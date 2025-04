Los herederos de la fortuna de 6.700 millones de Berlusconi

Ha sido el protagonista indiscutible de la política, los negocios, el fútbol, la justicia y la cultura popular de Italia durante los últimos treinta años. ... Con el fallecimiento este lunes de Silvio Berlusconi a los 86 años, desaparece el italiano más influyente de las últimas décadas: triunfador en los negocios, cuatro veces primer ministro, magnate de los medios de comunicación, ganador de cinco Copas de Europa de fútbol como presidente del AC Milan, seductor universal, incluso de menores de edad, y persona «más perseguida por la magistratura de todas las épocas y de toda la historia de los hombres en todo el mundo», como solía decir para defenderse de sus múltiples problemas judiciales.

Uno de los grandes lunares del magnate venía por el origen de su fortuna. Aunque siempre se presentó como un hombre hecho a sí mismo, que comenzó vendiendo aspiradoras y cantando en los cruceros para llegar a construir un imperio multimillonario, nunca consiguió despejar del todo las dudas acerca de un posible apoyo de la Mafia en sus inicios. Estas sospechas estaban motivadas por la condena que le cayó a Marcello Dell'Utri, durante años su mano derecha, por su relación con la Cosa Nostra siciliana, aunque luego fue absuelto.

Newsletter

Esa fortuna, valorada en unos 6.700 millones de euros según la revista 'Forbes', lo que le convertía en una de las personas más ricas de Italia, se la repartirán ahora sus cinco hijos. Los dos mayores, Marina y Piersilvio, fruto de su primer matrimonio con Carla Elvira Lucia dall'Oglio, están al frente de Mondadori y Mediaset, respectivamente. También cuentan con amplias participaciones en su conglomerado Fininvest, del que dependen sus empresas, los otros tres hijos (Barbara, Eleonora y Luigi) que tuvo con Verónica Lario, de la que se divorció en 2012 después de que la mujer se hartara de sus 'bunga bunga'.

Arriba, Barbara y Luigi Berlusconi, en el palco del Nou Camp. En medio, Silvio Berlusconi posa junto a su hija Eleonora con una camiseta de la universidad St John's, donde ha estudiado la joven,. Abajo, con Barbara.

Entre las propiedades que tendrán ahora que repartirse destacan la citada Villa San Martino de Arcore y Villa Certosa, la magnífica mansión valorada en 259 millones de euros y situada en la zona más exclusiva de la costa de Cerdeña. Villa Certosa habría sido una de las casas donde celebraba aquellas célebres fiestas eróticas. También poseía diversas propiedades más en otros lugares de verano exclusivos, como Cannes, además de una gran cantidad de inversiones inmobiliarias valoradas en unos 500 millones de euros. El magnate, además, controlaba una parte del accionariado del banco Mediolanum, obras de arte y otras propiedades. Desde Fininvest se subraya que en la gestión de este colosal patrimonio habrá una «absoluta continuidad» pese al fallecimiento de Berlusconi.

Marina Elvira, la mayor, es la digna sucesora de su padre en los negocios y la política, y así lo ha afirmado públicamente. Cuando tenía 30 años, Berlusconi la nombró vicepresidenta del holding Fininvest, el grupo que aglutina la mayoría de las empresas audiovisuales de Berlusconi. La revista 'Forbes' la incluyó en la lista de las 100 mujeres de negocios más poderosas. Está casada con Maurizio Vanadia, que fue primer bailarín del Teatro alla Scala, y tiene dos hijos. A sus 57 años, en el mundo empresarial tiene fama de tener una voluntad de hierro, y ser una jefa muy exigente. De ella partió la idea de vender el club de fútbol AC Milán.

Pier Silvio, el segundo hijo, es el actual presidente de Mediaset, y hermano de Marina Elvira. Comenzó su carrera elaborando programas de televisión para los jóvenes. Mantiene una relación desde hace más de diez años con la presentadora Silvia Toffanin, con la que es padre de dos hijos. Tiene otra hija fruto de una relación previa. Ha estado implicado en los casos de fraude y evasión fiscal de su padre, motivo por el cual es el más conocido de todos los hijos de Berlusconi.

Cuando se separó de Carla Elvira Dall'Oglio, Berlusconi se casó con la actriz Veronica Lario, con la que tuvo a sus tres hijos pequeños, y de la que se divorció en 2011. Bárbara, exdirectiva del equipo del Milán, ha estado ligada a las inversiones en fútbol de su padre. Separada, tiene cuatro hijos. Eleonora estudió Administración de Empresas en Nueva York y es la encargada de las causas benéficas. La más discreta de los hijos de Berlusconi, es amante de la moda, vive en Londres y tiene tres hijos con el modelo Guy Binns. Es la única que no tiene cargo directivo. Y el pequeño del clan, Luigi, licenciado en Economía, enseguida entró a formar parte del conglomerado familiar: nada más cumplir los 18 años. De él decía su padre que «es inteligente, humilde, respetuoso y se hace querer por la gente».

En 2022 celebró una boda simbólica con su última pareja, Marta Fascina, política del partido de Berlusconi y 54 años menor que él. «La relación de amor, estima y respeto que me une a la señora Marta Fascina es tan profunda y sólida que no hay necesidad de formalizarla con matrimonio», explicaba entonces Berlusconi. Al enlace acudieron cuatro de sus cinco hijos, a excepción de Piersilvio, que se ausentó por covid. «Estoy feliz de tener a mis seres queridos aquí conmigo en este día», declaró el veterano líder conservador. La herencia no peligra, ya que las uniones de hecho no están reconocidas en la jurisdicción italiana, aunque el testador sí puede hacer testamento a favor de su pareja. Por eso podría ocurrir que Marta Fascina heredara parte de su emporio.

Aliados y detractores

El ex 'Cavaliere', un título que perdió en 2014 tras ser condenado el año anterior por fraude fiscal, deja además huérfano de liderazgo a su partido, Forza Italia (FI), una de las agrupaciones políticas que sostienen al actual Gobierno conservador liderado por Giorgia Meloni. Nacida para ocupar el vacío de poder que dejó el escándalo de corrupción de 'Tangentopoli' en los años 90 del siglo pasado, que acabó llevándose por delante a la Democracia Cristiana y al Partido Socialista, FI ha sido durante años la formación hegemónica del centroderecha italiano hasta verse adelantada estos últimos tiempos por sus socios del bloque conservador, la Liga de Matteo Salvini y Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni.

En estas casi cuatro décadas todos los políticos italianos han pivotado a su alrededor, dividiéndose entre aliados y detractores, pues Berlusconi, con su lenguaje controvertido y métodos tan poco habituales, no dejaba a nadie indiferente.

Su legado al frente de FI tratará ahora de llevarlo adelante su 'número dos' y actual ministro de Exteriores, Antonio Tajani, quien garantizó que el deceso del líder no influirá en la marcha del Gobierno e insistió en que FI «sigue adelante». Otros pesos pesados de esta fuerza política, como Gianfranco Micciché, consideraron en cambio que el partido «muere con Silvio».

Aunque siempre se resistió a dejar la primera línea, hasta el punto de que tenía previsto participar en un evento de FI el pasado fin de semana, el fallecimiento de Berlusconi no pudo sorprender a sus compatriotas. Desde que enfermó en septiembre de 2020 de Covid-19 se vio obligado a sufrir diversas hospitalizaciones por pulmonías, que agravaron algunas de las dolencias que ya tenía, como una patología inflamatoria crónica y los problemas cardíacos que le obligaban a llevar un marcapasos desde hace años. A estas dificultades se unió una grave infección en las vías urinarias y las complicaciones motivadas por la leucemia crónica.

Los cinco hijos del magnate, a los que cedió el control cotidiano de sus empresas, como la editorial Mondadori o el conglomerado audiovisual Mediaset, se apresuraron a dirigirse al hospital San Raffaele de Milán cuando se supo la noticia del fallecimiento. En todas sus últimas convalecencias hospitalarias estuvo además acompañado por su novia, Marta Fascina, que tenía 54 años menos que él. Durante la tarde de este lunes su cuerpo sin vida fue trasladado a su mansión Villa San Martino, situada en Arcore, una localidad a las afueras de Milán, donde se instaló la capilla ardiente privada. Por motivos de orden público se decidió que no haya ninguna abierta a la ciudadanía en la sede de Mediaset, como se había planeado en un principio. Este miércoles será cuando se celebren los funerales de Estado en el Duomo de la capital lombarda y se proclamará el luto nacional. Acudirán a las exequias el jefe de Estado, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Meloni, que canceló todos los eventos que tenía previstos en su agenda y consideró que Berlusconi había sido «uno de los italianos más influyentes» de la historia.

Hospitalizado el viernes El 'Cavaliere' ha fallecido a los 86 años debido a las complicaciones ligadas a una leucemia

Triunfador Empresario de éxito, cuatro veces primer ministro y ganador de cinco Copas de Europa

Irrepetible Todos los políticos transalpinos han pivotado a su alrededor, dividiéndose entre aliados y detractores

Se espera que también estén presentes en el funeral algunos mandatarios internacionales, a los que el magnate sorprendía con su peculiar manera de hacer política. Con ella se convirtió en figura de inspiración para líderes controvertidos de otros países, como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, que hicieron suyos algunos de los métodos populistas que Berlusconi había desplegado en Italia para seducir a los votantes. Aunque le gustaba presentarse siempre como un «moderado» y «liberal», el suyo era un peculiar estilo de nacionalismo que amasó desde su entrada en política en 1994, cuando se presentó diciendo: «Italia es el país que amo».

Abandono del Gobierno

Pese a estas habituales proclamas, lo cierto es que la última experiencia del magnate en el Gobierno fue calamitosa. Se vio obligado a dejar el poder en 2011 cuando el país parecía al borde de la bancarrota por los vaivenes de su Gabinete y la crisis financiera. En los años anteriores, además, le estalló el escándalo conocido como 'bunga bunga' por sus fiestas eróticas con jovencitas, que motivaron una serie de procesos judiciales de los que salió ileso, pero que confirmaron que mantuvo relaciones sexuales con una menor. Hasta sus últimos años estuvo vanagloriándose Berlusconi de su papel como 'macho alfa', que utilizaba como herramienta para conectar con el italiano medio, por lo general machista.

Otro de los grandes lunares del magnate venía por el origen de su fortuna. Aunque siempre se presentó como un hombre hecho a sí mismo, que comenzó vendiendo aspiradoras y cantando en los cruceros para llegar a construir un imperio multimillonario, nunca consiguió despejar del todo las dudas acerca de un posible apoyo de la Mafia en sus inicios. Estas sospechas estaban motivadas por la condena que le cayó a Marcello Dell'Utri, durante años su mano derecha, por su relación con la Cosa Nostra siciliana, aunque luego fue absuelto.