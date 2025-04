El bilbaíno que mira con lupa las sanciones contra Rusia

Graduado en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad de Deusto y analista del Centro de Delitos Financieros y Estudios de Seguridad en el grupo ... de investigación Royal United Services Institute, el bilbaíno Gonzalo Saiz es ahora miembro de EuroSIFMANet, una red europea que reúne a agencias y académicos especializados en la supervisión de sanciones y de actividades financieras ilícitas.

- La impresión más extendida es que las sanciones a Rusia no están funcionando.

- Yo creo que el origen de la confusión sobre si las sanciones realmente están teniendo el impacto que debían de tener son las promesas de los líderes políticos del momento inicial, Boris Johnson, Liz Truss o la Comisión Europea. Querían utilizarlas como un medio disuasorio para que Rusia no se lanzara a la guerra. Se dijo que provocarían la caída del Kremlin, el colapso de la economía rusa, pero las sanciones nunca han estado orientadas a lograr eso.

- Afirmaba en uno de sus artículos que ahora los objetivos son más claros.

- Las sanciones son utensilios de política exterior. Lo que intentamos hacer es que Rusia cese sus actividades militares en Ucrania. Tienen dos objetivos principales para la Comisión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos: minimizar los ingresos de Rusia para financiar la guerra, principalmente mediante las sanciones energéticas y el precio máximo que se puede pagar por petróleo ruso, establecido por el G7, e impedir que su estructura militar acceda a componentes esenciales.

- ¿Como cuáles?

- Sí, son microchips, visores, circuitos integrados… que afectan al paquete militar. Se entiende que los que se producen en Occidente son de una calidad superior y que, si Rusia no puede obtenerlos, tendrá que acceder a marcas de peor calidad. El enviado especial de la UE, David O'Sullivan, el Ministerio de Exteriores británico y Estados Unidos, que comparten la lista, la llevan a terceros países, a los que les decimos que ya sabemos que no implementan sanciones pero que vigilamos la reexportación.

- ¿Las primeras sanciones eran ingenuas y las de ahora son eficaces?

- Si queremos dañar a Rusia militarmente, impedir que se puedan consumir en el país productos de Louis Vuitton y otras marcas de lujo no va a tener un impacto material en el conflicto. Pero sí sufrió un debilitamiento en su capacidad de importar estos materiales de Occidente. El comercio directo bajó y tuvo que reorganizarse para crear estos esquemas de evasión a través de terceros países. La Unión Europea y los aliados no reaccionaron con suficiente rapidez y empezaron a brotar empresas en diferentes países: Asia Central, el Cáucaso, Turquía, Emiratos Árabes Unidos... Lo que hacían era simular que son un comprador de estos bienes, a veces lavadoras u otros electrodomésticos, que contienen microchips especiales que pueden servir para drones de combate rusos.

Problemas estructurales

- En sus informes se subraya la implementación de las sanciones como un problema grave de la Unión Europea.

- Empresas europeas exportaban también estos bienes, motivadas por sus pérdidas en su comercio con Rusia. Debió ser previsto, porque tenemos experiencia luchando contra la evasión de Irán o Corea del Norte. Ahora estamos intentando luchar contra la evasión por terceros países mediante la labor diplomática y la presión de poner a empresas que están ubicadas en estos países en la lista de sanciones. La UE, a diferencia de Estados Unidos, no puede obligar a un país o a una empresa extranjera a implementar sanciones, pero ha creado un instrumento, que no está utilizando suficientemente, la amenaza de que no tendrán acceso al mercado comunitario si no hacen lo suficiente contra las empresas de su país. Está claro que la evasión está ocurriendo y la Comisión Europea no está contenta con la efectividad de los países europeos luchando contra la evasión. De hecho, envió una carta a los Estados miembros que dice que la exportación a terceros países de materiales europeos controlados por las sanciones ha ascendido de 3.000 millones a 5.600 millones de euros desde febrero de 2022 hasta mediados de 2023.

- En los gráficos de países europeos en los que se producen vulneraciones de las sanciones aparece España, con menciones al movimiento de dinero de residentes rusos. ¿Es un asunto grave?

- Esta es la otra perspectiva desde la que hay que mirar la eficacia de las sanciones. Las empresas deben implementarlas, actuando de acuerdo con la ley, y los estados están desarrollando el marco legislativo. Si hay vulneraciones, tenemos que llevar a cabo operaciones más policiales, más investigadoras, que puedan culminar con arrestos, multas, condenas. No sé el número de investigaciones que hay en este momento en España, pero el nivel en la Unión Europea es muy bajo. Son sólo unos pocos países los que las llevan a cabo. Es posible que no se esté dando publicidad a esas actuaciones, pero creo que España, como el resto de Europa, podría hacer más en este sentido.

- En el informe de la cumbre en Barcelona de la red de expertos EuroSIFMANet, a la que pertenece, la enumeración de los problemas parece aplastante.

- No estábamos preparados para implementar sanciones de estas dimensiones. Y por eso se creó esta red. La UE se merece el reconocimiento de haber anunciado trece paquetes de sanciones, pero es muy importante que se estén implementando con efectividad, y hemos encontrado que hay un problema estructural en muchos países comunitarios. Desconocemos en gran medida quiénes son los beneficiarios de muchas empresas con sede en nuestros países. El intercambio de información entre autoridades es a veces muy lento. También está prohibido, por protección de datos o privacidad, y dificulta compartir la Inteligencia financiera.