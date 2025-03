El Gobierno francés supera otras dos mociones de censura Al no lograr la oposición provocar la caída del Ejecutivo, el presupuesto de la Seguridad Social queda aprobado en primera lectura, aunque aún debe ser examinado por el Senado

beatriz juez París Lunes, 31 de octubre 2022, 19:55 Comenta Compartir

El Gobierno galo superó hoy sendas mociones de censura presentadas por La Francia Insumisa y por Reagrupación Nacional. El partido de extrema izquierda y el de extrema derecha las presentaron después de que la primera ministra, Élisabeth Borne, recurriera al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar por la vía rápida el presupuesto de la Seguridad Social sin someter el texto al voto de los diputados. Las dos mociones de censura fueron rechazadas por los diputados. Al no lograr la oposición provocar la caída del Ejecutivo galo, el presupuesto de la Seguridad Social quedó aprobado en primera lectura. El texto debe ser aún examinado por el Senado.

«Nupes, ayudada por Reagrupación Nacional, ha fracasado una vez más en hacer caer el Gobierno. Pero detrás del fracaso de su oposición a todo precio, el acercamiento de los extremos se confirma. Atrás quedó la época de las ideas, las barreras (a la extrema derecha) y la razón…», lamentó en Twitter Olivier Véran, portavoz del Gabinete de Emmanuel Macron. Solo 90 diputados votaron a favor de la moción de censura presentada por Reagrupación Nacional, el partido de la ultraderechista Marine Le Pen, muy lejos de los 289 votos que se necesitaban para su adopción.

La que presentó en solitario por La Francia Insumisa, el partido del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, también fue rechazada, a pesar de que contó con los votos de la extrema derecha. Obtuvo 218 votos en total, 21 votos menos que la moción de censura presentada la semana pasada por Nupes, la alianza de partidos de izquierda, y apoyada también por Reagrupación Nacional.

La izquierda, dividida

Nupes –que agrupa a La Francia Insumisa, el Partido Socialista, Europa Ecología-Los Verdes (EE-LV) y el Partido Comunista– está dividida sobre si es una buena estrategia presentar sistemáticamente una moción de censura cada vez que el Gobierno recurra al artículo 49.3. El inesperado apoyo de la extrema derecha a la moción de censura de la izquierda presentada la semana pasada también sembró la cizaña entre los socios de la alianza de izquierdas.

Doce diputados socialistas, cuatro ecologistas y seis comunistas no votaron la moción de censura de La Francia Insumisa, informó la cadena 'France Info'. Según la Constitución, sólo se consideran los votos favorables a la moción de censura. No se puede votar en contra. Para lograr derribar al Gobierno, la izquierda y la extrema derecha necesitaban el apoyo de Los Republicanos. La derecha moderada (62 escaños en la Asamblea Nacional) ya había dicho que no apoyaría ninguna de las mociones.