Francia espera el veredicto del Constitucional sobre la reforma de las pensiones con protestas

Francia se encuentra este viernes pendiente de la decisión del Consejo Constitucional sobre la controvertida reforma de las pensiones impulsada por el presidente, Emmanuel Macron. El futuro de este proyecto, que fija la edad de jubilación en 64 años, dos más que ahora, está en sus manos. Los nueve miembros de este órgano deberán pronunciarse tanto sobre el fondo como sobre la forma del plan, que este jueves dio lugar a otra jornada de manifestaciones y disturbios en todo el país, y decidir si es conforme o no a la Constitución gala.

Este grupo de 'sabios' tendrá que evaluar la constitucionalidad de los artículos de la reforma y analizar también sobre el vehículo legislativo empleado por el Gobierno francés en este proyecto. Es decir, el Constitucional deberá decidir si es posible aprobar el cambio de las pensiones mediante un proyecto rectificativo del presupuesto de la Seguridad Social e imponer el proyecto por decreto, como hizo el Ejecutivo galo hace varias semanas al utilizar el artículo 49.3 de su Carta Magna.

Hay varios escenarios posibles para el veredicto del Consejo Constitucional: una censura del conjunto del texto, la validación de la ley o, la opción más probable, el veto parcial de la reforma. El órgano presidido por el exprimer ministro Laurent Fabius deberá también decidir si da luz verde a que se inicie el proceso para convocar un referéndum de iniciativa compartida (RIP) sobre el proyecto de pensiones, algo deseado por la Nupes, la alianza de partidos de izquierda.

Horas antes de conocer su resolución, este jueves, los franceses volvieron a salir a la calle para decir una vez más 'no' al proyecto de Macron, exigir la retirada del texto y presionar al Consejo Constitucional para que tumbe la ley. Era la duodécima jornada de huelgas y manifestaciones desde que el pasado 19 de enero comenzaron las protestas y, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, hubo un baile de cifras. La Policía gala contabilizó 380.000 participantes en las marchas (42.000 de ellos en París), mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) habló de más de 1,5 millones (400.000 en la capital). En la anterior convocatoria, el 6 de abril, las autoridades sumaron 570.000 manifestantes, frente a los casi 2 millones que calcularon las centrales.

Pero, sea cual sea la decisión del Consejo Constitucional, los detractores del cambio en las pensiones defenderán que es injusto. 'Nueve jubilados bien calentitos van a ayudar a legitimar una reforma mala, injusta e impuesta', rezaba la pancarta que llevaba este jueves Arturo, un «jubilado solidario» con los trabajadores, en la manifestación que recorrió París. Los sindicatos y los manifestantes se mostraron en esta nueva jornada de paros dispuestos a seguir con protestas en las calles. «No es el último día de movilización», advirtió Sophie Binet, secretaria general de la CGT, «a no ser que Macron retire el texto».

«Hace tres meses que los trabajadores están en la calle, no sólo en París, sino también en provincias. Hay una voluntad de los trabajadores de no darse por vencidos», explicaba este jueves la parisina Christine. Esta profesora de francés no está dispuesta a «irse a casa tranquilamente» sin haber logrado antes que el presidente entierre su plan.

El Gobierno galo movilizó a 11.500 policías y gendarmes en todo el país (4.200 en París) para intentar mantener el orden en otra jornada de movilización. En la capital se produjeron algunos enfrentamientos con manifestantes radicales y diez agentes de la capital resultaron heridos, uno grave, según la prefectura. También se informó de 36 asistentes a las protestas detenidos en la ciudad. Este jueves hay previstas otras 131 marchas contra la reforma de las pensiones y para meter presión a los miembros del Consejo Constitucional para que censuren el texto.

La prefectura de París ha prohibido manifestaciones en las inmediaciones de la sede de este órgano desde este jueves por la tarde y hasta este viernes por la mañana para evitar altercados. En la capital, además, los basureros se encuentran desde este jueves otra vez en huelga. La CGT prometió «transformar las calles en vertedero» hasta lograr la retirada de la reforma de Macron. En marzo, los trabajadores del servicio de recogida de residuos pararon tres semanas y llegó a haber más de 10.500 toneladas de restos en las aceras de la ciudad.

