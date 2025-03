La Francia Insumisa amenaza con un proceso de destitución contra Macron

Sube el tono en Francia ante la incertidumbre política. La Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos) ha amenazado con impulsar un proceso de destitución ... del presidente, Emmanuel Macron. El partido de Jean-Luc Mélenchon -la formación con un mayor número de diputados en el seno del Nuevo Frente Popular- ha advertido de que recurrirá al artículo 68 de la Constitución en caso de que el jefe de Estado no nombre a Lucie Castets, la candidata propuesta por la coalición de izquierdas, como primera ministra.

El Nuevo Frente Popular quedó como primera fuerza en las elecciones legislativas anticipadas del 7 de julio, pero obtuvo un número de diputados (193) lejos del umbral de la mayoría absoluta (289). Tras esos comicios, en que la coalición afín a Macron perdió más de 80 escaños y pasó de primera a segunda formación en una Asamblea Nacional muy fragmentada, el primer ministro Gabriel Attal presentó su dimisión. Desde mediados de julio hay un Gobierno en funciones en el país.

La demora de Macron a la hora de nombrar a un primer ministro y, sobre todo, sus reticencias ante la candidatura propuesta por el Nuevo Frente Popular han indignado a la oposición de izquierdas. «Si no lo hace (nombrar a Castets), utilizaremos los medios constitucionales a nuestra disposición para echarlo», dijo este lunes el diputado Manuel Bompard, coordinador de la Francia Insumisa, en declaraciones a la emisora de radio RTL.

Sin el resto de la izquierda

Sin embargo, el resto de las formaciones del Nuevo Frente Popular -los socialistas, verdes y los comunistas- se han desmarcado de esta iniciativa. Prefieren centrar sus esfuerzos en la reunión del viernes con Macron, quien analizará ese día el futuro gubernamental con representantes de todos los partidos. Con la amenaza de recurrir a un proceso de destitución, la izquierda mélenchonista no solo quiere presionar al jefe de Estado, sino también a sus aliados para que no flaqueen y apoyen una moción de censura en el caso de que el mandatario nombre a un primer ministro que no sea del gusto de la coalición de izquierdas.

El artículo 68 de la Constitución francesa permite destituir al presidente si se logra el respaldo de dos tercios de los diputados y senadores y se demuestra que el jefe de Estado «no cumplió de manera manifiesta con sus deberes». Se trata de un mecanismo exigente y nunca fue utilizado con éxito a lo largo de la historia de la Quinta República. Los Republicanos lo activaron a finales de 2016 contra el socialista François Hollande, pero su procedimiento rápidamente se vio abortado.