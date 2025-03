Finlandia y Suecia se atrincheran como bloque inseparable frente a la presión turca

«Es en interés de todos que Suecia y Finlandia ingresen juntos en la OTAN. Ambos países cumplen las condiciones para hacerlo», aseveró este jueves ... la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, desde Estocolmo. Junto a ella, su homólogo sueco, Ulf Kristersson, plasmó en una frase -«juntos embarcamos y juntos seguimos en el mismo barco»- la voluntad de ingresar como bloque nórdico en la Alianza.

Ambos países nórdicos rompieron juntos en 2022 el principio del no alineamiento militar que habían mantenido durante décadas. El inicio de la invasión de Ucrania, el 24 de febrero, precipitó el giro en esos dos socios de la Unión Europea (UE), pero no de la OTAN. En ese momento lideraban sus respectivos gobiernos dos socialdemócratas, la finlandesa Marin y la sueca Magdalena Andersson. Con el relevo en el poder sueco a favor del conservador Kristersson -que gobierna con el apoyo externo de la ultraderecha- no se ha roto esa sintonía, al menos en Defensa.

Tanto Marin como Kristersson consideran prioritaria la seguridad de sus ciudadanos y ven el ingreso en la OTAN como su mejor garante. Finlandia, con 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, podría estar dentro de la Alianza si rompiera la línea de lealtad hacia Suecia. Ambos países sellaron la solicitud de ingreso en la pasada cumbre de la OTAN de Madrid. Pero todo ingreso pasa por la ratificación de cada uno de los estados miembros de la Alianza.

Siguen sin haberlo hecho ni Hungría ni Turquía. En el caso húngaro, supuestamente es cuestión de semanas que se cumpla el requisito. Turquía en cambio continúa sin retirar sus objecciones a Suecia, país que considera «tierra asilo» del terrorismo kurdo.

Ankara lanzó un bombón envenenado a Helsinki al sugerir que, en caso de disgregar su solicitud de la de Estocolmo, dará luz verde a su ingreso. Una frase algo confusa del ministro de Exteriores finlandés, Pekka Haavisto, asegurando que «no descartaba» el ingreso en solitario, desató hace una semana las expectativas de ruptura.

A las de por sí enmarañadas negociaciones a diversos niveles entre Helsinki, Estocolmo y Ankara, con Estados Unidos y la central de la OTAN presionando a favor de los nórdicos, se sumaron incidentes tal vez menores, pero que para Turquía son reflejo de la islamofobia anclada en una Europa mayoritariamente no musulmana.

Primero apareció un muñeco ahorcado representando al presidente Recep Tayyip Erdogan en el centro de Estocolmo. A ello se sumaron sucesivas quemas de un ejemplar del Corán ante la embajada turca de la capital sueca. Lo primero fue una escenificación obra de un grupo prokurdo. Lo segundo, una provocación de un agitador ultraderechista sueco-danés, Rasmus Paludan. Ankara dió por suspendidas las negociaciones con Estocolmo e invitó a Helsinki a ir por su cuenta.

La líder socialdemócrata finlandesa, que en abril luchará por su reelección en unos comicios de final abierto, recordó desde Estocolmo que ambos países aspirantes cerraron con Turquía un memorando o acuerdo para posibilitar el ingreso.

No se quedó en un mero protocolo, sino que la coalición de derecha-liberal de Kristersson ha enviado al trámite parlamentario un proyecto de ley para endurecer la ley antiterrorista. Entre otras cosas, ahogará la fuentes de financiación de organizaciones terroristas. Es una propuesta hecha a medida para contentar a Turquía. Pero Erdogan, quien a su vez tiene por delante una cita con las urnas, el próximo mayo, parece determinado a defender su imagen de líder fuerte, que marca sus propias reglas en la OTAN.

Temores por Rusia

La próxima cumbre de la Alianza será en Vilna, la capital de Lituania que, como el resto de países bálticos y Polonia, temen a Rusia tanto como lo hace Finlandia. Su condición de países fronterizos y las invasiones sufridas en el pasado convierten en razonables estos temores.

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, reiteró el miércoles desde Estonia sus objecciones a Suecia. Defendió desde este país báltico que los intereses de seguridad turcos están al mismo nivel que los que impulsan el deseo nórdico a ingresar en la Alianza. Turquía sufre el azote del terrorismo, de lo que Ankara responsabiliza al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y grupos similares.

Turquía venía reclamando la extradición de kurdos asilados en Suecia -un país que, ya bajo Andersson, empezó a endurecer las leyes de inmigración-. A la quema del Corán en Estocolo siguió una escenificación parecida de Paludan en Copenhague. Ankara ha llamado a consultas a los embajadores de estos dos países nórdicos, así como al de Noruega -miembro de la OTAN, pero no de la UE-, para exigirles que prohíban las provocaciones islamófobas. Suecia condenó las performances de Paludan. Pero también recordó que no va a prohibirlas, por estar amparadas en la libertad de expresión.