Farage gana su disputa con el banco de la realeza británica por cerrarle sus cuentas

El euroescéptico Nigel Farage ha ganado un decisivo capítulo en el embrollo en torno a sus cuentas bancarias en Coutts con la dimisión de la ... consejera delegada de la matriz del grupo financiero, el NatWest, en una decisión anunciada en la madrugada de este miércoles. Alison Rose renunció con efecto inmediato al alto cargo que desempeñaba desde 2019, cuando fue reconocida como la primera mujer al frente de una de las grandes entidades financieras británicas. El enconado duelo con el exlíder de los partidos de corte xenófoba y anti-Unión Europea, UKIP y el Brexit Party, puso fin a una carrera profesional de más de treinta años con el NatWest.

Rose sucumbió finalmente a la presión política que crecía desde que el martes admitió un «grave error de juicio» en la gestión de la crisis creada por Farage ante el riesgo de perder presencia activa como cliente del Coutts. El llamado 'banco de la reina' Isabel II, que atiende a su sucesor y a otros miembros de la familia real, se disponía a cerrar las cuentas del exeurodiputado inglés este mismo mes tras una evaluación con resultados tremendamente negativos de su posición pública, recursos financieros y supuestas conexiones con Rusia.

Farage activó la alerta sobre su situación a finales de junio, dando pie a especulaciones sobre el motivo de su 'expulsión' de la elitista entidad, que solo acepta clientes con más de 3,5 millones de euros en depósitos o inversiones y créditos en torno a 1,3 millones. La BBC informó días después de que «gente familiarizada con el asunto» sugería que Farage había caído «por debajo» del umbral de riqueza exigido por Coutts.

La consejera de NatWest se identificó esta semana como fuente de la información de la BBC, que resultó ser parcial e incompleta. Rose había compartido mesa con el redactor financiero del ente público al que, según ella ha confesado, «dejó con la impresión de que la decisión de cerrar las cuentas de Farage fue puramente comercial».

Choque ideológico

El expolítico y actual presentador de un programa de televisión en un canal digital ya había aportado pruebas para entonces de que su expulsión estuvo en parte motivada por un choque de ideología y visión entre ambas partes enfrentadas. En aval de su denuncia contra la amenaza de cierre de sus cuentas, reveló la conclusión de la investigación del comité de riesgo de reputación de las riquezas depositadas en Coutts, un informe de cuarenta páginas que considera a Farage incompatible con la posición de la entidad como «una organización inclusiva».

«Está claro que Nigel Farage tiene -y proyecta- opiniones xenófobas, chauvinistas y racistas, aunque lo hace dentro de la ley o con suficiente ambigüedad», expone el documento interno del banco. Y concluye: «En el mejor de los casos se le apercibe como xenófobo doblegado ante los racistas, en el peor como xenófobo y racista».

La consejera delegada del Nat West asegura que no participó en el proceso de decisión de la salida del propulsor del Brexit. «Coutts tomó la decisión y me informaron en abril que fue por motivos comerciales», alegaba en un comunicado previo al del anuncio de repentina dimisión. Añadía que no había tenido acceso a las conclusiones del comité antes de conversar sobre Farage con el periodista de la BBC y se disculpa del «lenguaje inapropiado» del informe y del «daño personal» causado.

La disculpa cayó en oídos sordos y Farage busca más represalias. Pide la dimisión de miembros de la junta directiva del NatWest y una revisión del acceso a las entidades financieras. El primer ministro, Rishi Sunak, dio su aprobación a la salida de Rose y miembros de su gabinete expusieron que nadie puede perder su cuenta bancaria en función a sus «opiniones políticas legales».