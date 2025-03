Los familiares de los rehenes franceses piden en París «la liberación de todos los cautivos»

Un centenar personas se dieron este viernes cita en París para exigir la libración de todos los 240 rehenes de Hamás en la Franja de ... Gaza, mientras avanzaba la liberación de un primer grupo de secuestrados por este grupo islamista palestino tras llegar a un acuerdo con Israel. «Liberen a todos, todos, los secuestrados», rezaba la pancarta que desplegaron los manifestantes en la plaza del Trocadero de la capital gala con la Torre Eiffel de fondo. Muchos de ellos llevaban fotografías de los cautivos con su nombre, edad y la palabra «secuestrado».

Representantes de la asociación Madres de la Esperanza, del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (Crif) y la Organización Internacional de Mujeres Sionistas (WIZO) aseguraron que seguirán movilizándose todos los viernes hasta que el último rehén en manos de Hamás sea liberado.

«El mensaje que viene de París es para decir al mundo que no olvidamos a los cautivos», explicó Yonathan Arfi, presidente del Crif. Arif considera que una voz de apoyo que viene de Francia «no es algo anodino», porque es «el país de la Ilustración, de la libertad y de los Derechos Humanos».

«Para las familias es una espera insoportable porque no saben si sus seres queridos están o no en esta primera lista de liberados o en la siguiente. Esta incertidumbre es un suplicio» para ellos, explicó el presidente del Crif, que considera que no es contradictorio negociar la liberación de los rehenes al mismo tiempo que Israel sigue combatiendo a Hamás.

La operación israelí en la Franja de Gaza ha contribuido, según Arfi, «a meter presión a Hamás y a permitir el intercambio humanitario. La relación de fuerzas ha debido cambiar para que los radicales entre en una lógica de negociación sincera». El líder del Crif confió en que esta tregua sea «el principio de un proceso que llevará progresivamente a la liberación del conjunto de personas que están hoy secuestradas por Hamás».

Inquietud

Entre los 240 cautivos por Hamás, hay ocho franceses. Olivier, primo de tres rehenes, explica que dos de sus familiares – Carmela Dan de 80 años y su nieta Noya- fueron asesinadas por los islamistas. «Quemadas vivas» y que tres de sus allegados fueron retenidos por este grupo terrorista en Nir Oz. Se trata Ofer Kalderon, de 53 años, y sus dos hijos, Erez y Sahar, de 12 y 16 años. Un vídeo difundido en las redes sociales muestra a hombres armados llevándose a Erez en dirección a Gaza.

Oliver y su mujer Sandra explican «la inquietud» en la que viven los familiares de los rehenes. «Sin noticias, no tenemos ninguna lista, no sabemos si van a salir», cuenta este francés, que califica la espera de «horrible».

«Pienso en ellos cada minuto todos los días. Pienso también en todos los secuestrados. El chantaje emocional que vivimos actualmente es insoportable. Pido la liberación de todos», dice Sandra, que confía en poder volver pronto ver a Erez y Sahar «al sol, sonriendo y riéndose como otros niños de su edad».