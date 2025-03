Elecciones presidenciales en Francia 2022: La extrema derecha, a las puertas del Elíseo

La extrema derecha nunca estuvo tan cerca del Palacio del Elíseo. Emmanuel Macron, candidato de La República en Marcha, derrotó en 2017 a Marine Le ... Pen en las urnas por 66,10% de los votos, frente al 33,9% de apoyos de la ultraderechista. Esta vez su margen de victoria es más estrecho.

Si hoy se celebrara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, Macron ganaría por 53% a 47% de los votos a Le Pen, según el último sondeo de instituto Harris. El sondeo de IFOP da un 51% de intención de voto para el candidato de la República en Marcha y un 49% para la candidata de extrema derecha.

Macron advierte estos días que las elecciones no están decididas, que su victoria en las urnas no está garantizada y que existe el peligro de que la extrema derecha llegue al poder en Francia. «Los franceses no son niños, ya no creen en el hombre lobo. Hace falta que el gobierno deje de tratarlos como a niños y los considere como adultos», responde Le Pen.

La candidata de extrema derecha trata de atraer al voto anti-Macron, tanto de la izquierda como de la derecha. Le Pen puede también beneficiarse de una reserva de votos del ultraderechista Éric Zemmour (7,07%) de la que no disponía en 2017. También está por ver dónde irán los votos de los candidatos eliminados en la primera vuelta: ¿A Macron? ¿A Le Pen? ¿Voto en blanco? ¿O abstención?