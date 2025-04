Expertos estadounidenses creen que las tropas rusas han agotado su potencial ofensivo en Ucrania

El Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW) en su último informe sobre la situación en el frente ucraniano, que reproduce BBC News, ... asegura que el ritmo de la ofensiva rusa se ha ralentizado en comparación con las semanas anteriores, y los mercenarios rusos del Grupo Wagner, que llevan desde el pasado verano tratando de tomar Bajmut, en la región de Donetsk, tienen tan debilitadas sus capacidades de ataque que se encuentran cerca de esquilmar totalmente sus posibilidades.

Los expertos del ISW se refieren a los datos del portavoz oficial del Ejército ucraniano, el coronel Oleksii Dmitrashkovski, según el cual las fuerzas rusas realizan ahora de 20 a 29 ataques terrestres diarios, cuando hasta hace poco su número era de 90 a 100. A juicio de Dmitrashkovski, tal situación se debe a las «significativas» bajas sufridas por los efectivos del ejército ruso y a la pérdida de equipos y armamentos durante los combates.

De ahí que el ISW considere que «la ofensiva rusa en la región de Lugansk está probablemente llegando a su punto de agotamiento, si es que aún no ha llegado». Y eso que Rusia ha enviado unidades de al menos tres divisiones a la línea Svátovo-Kremennaya. «Durante la última semana, las fuerzas rusas han logrado solamente éxitos tácticos mínimos a lo largo de toda la línea del frente en la región de Lugansk, y las fuerzas ucranianas, con toda probabilidad, pudieron lanzar contraataques y recuperar territorio», escriben los analistas estadounidenses.

El ISW sostiene que en el sector más candente del frente, que es la zona de Bajmut, los Wagner probablemente también se están aproximando al final de sus posibilidades. En su resumen, el instituto cita fuentes militares ucranianas que insisten en que el número de taques en Bajmut ha disminuido en los últimos días.

El informe habla también de las declaraciones del jefe de los Wagner, Evgueni Prigozhin, sobre la captura del miércoles del pequeño pueblo de Zalizniánskoye, al noroeste de Bajmut, comentando que los mercenarios «probablemente sólo estén llevando a cabo ataques locales oportunos contra pequeños asentamientos que no son demasiado difíciles de capturar».

«Las unidades de asalto están expandiéndose en un intento por rodear Bajmut. Este jueves, la zona de Zalizniánskoye ha sido tomada por estas unidades», declaró Prigozhin el miércoles. Sin embargo, el ISW estima que, pese a estos pequeños avances, «las bajas que han tenido los Wagner limitan su capacidad para completar el cerco de Bajmut, dificultan la toma de la ciudad y el logro de otros objetivos operativos importantes».

El ISW indica que «las fuerzas rusas tendrán que comprometer reservas significativas en el área (…) y tal vez sean capaz de ello, ya que hay ya presentes tropas aerotransportadas -enviadas por Moscú- que todavía no han empezado a participar activamente en los combates». El parte describe también ciertos avances rusos en la parte norte de Bajmut, cerca de la fábrica de elaboración de metales preciosos AZOM. Como conclusión, no obstante, el ISW afirma que los Wagner por sí solos no van a poder capturar Bajmut y necesitarán una participación más activa del ejército ruso, señalando la posibilidad de que Rusia utilice la Segunda División Motorizada u otros destacamentos enviados desde otros sectores del frente.

«En este teatro de operaciones, las fuerzas rusas no están realizando operaciones ofensivas de envergadura y, a medida que se ralentiza el ritmo en sectores críticos del frente, es probable que las fuerzas ucranianas tengan una mayor oportunidad de recuperar la iniciativa», concluye el informe. El cabecilla de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denís Pushilin, territorio que Rusia se anexionó en septiembre del año pasado, ha reconocido en declaraciones al canal ruso 'Rossiya 24' que la situación en Bajmut «sigue siendo difícil, no se observan signos de que se vaya a retirar el enemigo», el ejército ucraniano.

El comandante en jefe de las tropas ucranianas, el general Valeri Zaluzhni, insistió el martes a través de Telegram en que Bajmut es tan importante o más que los preparativos para la contraofensiva, cuestiones ambas interrelacionadas. A juicio del general ucraniano, «la operación defensiva en Bajmut es de una relevancia estratégica primordial para disuadir al enemigo». «Es la clave de la estabilidad de la defensa de todo el frente», añadió Zaluzhni.

El martes, tras una reunión de la cúpula militar ucraniana, el presidente Volodímir Zelenski dijo a través de un comunicado de su gabinete que «todos los miembros del Estado Mayor (…) se pronunciaron a favor de seguir manteniendo Bajmut y continuar con su defensa». La nota de prensa de la Presidencia ucraniana informaba que en la reunión «se analizó el suministro de armas y municiones a las unidades de defensa en la línea de frente (…) y el ritmo y volumen de la entrega de equipamiento y armas de los aliados de Ucrania y su distribución entre los grupos de tropas».

El sábado pasado, Prigozhin proclamó a través de un nuevo vídeo que sus fuerzas «están a un kilómetro y doscientos metros» del centro de Bajmut, separados de las posiciones ucranianas por el río Bajmutka, la actual línea de frente. Ese mismo día, estaba en la ciudad el jefe del Grupo de Fuerzas Oriental ucraniano, el general Oleksandr Sirski, quien afirmó que «es necesario ganar tiempo para acumular reservas y lanzar una contraofensiva, que está ya a la vuelta de la esquina».

Evacuación obligatoria

Mientras tanto, continúa la evacuación «obligatoria» de los niños residentes en Bajmut, ha asegurado el jefe de la Administración Militar Regional, Pavlo Kirilenko, ante la negativa de los adultos a abandonar la ciudad. Kirilenko calcula que quedan todavía unos 3.000 civiles, de ellos 33 menores. La evacuación se está llevando a cabo a través de toda la línea de frente. Hace una semana, había en Avdiivka 42 niños y ahora, según las autoridades, quedan solamente 13. Kiev subraya que, ante el posible avance de las tropas rusas y para evitar que los menores sean «secuestrados» y enviados a Rusia, como ha venido sucediendo desde el comienzo de la guerra, son trasladados a otras partes de Ucrania, acogidos en centros preescolares, internados o sanatorios.

Por otro lado, la Inteligencia británica, cree que «existe una posibilidad real de que el Ministerio de Defensa ruso sea tenaz en su impulso para conseguir un éxito en Vugledar -en la parte más meridional del frente- en parte porque ansía sus propios logros para competir con los obtenidos por el Grupo Wagner». Afirma que «los únicos éxitos tácticos recientes y notables» de Moscú se han producido en el sector de Bajmut y han sido obra de los Wagner, que la semana pasada ocuparon la mitad oriental de la ciudad. De ahí que el ejército ruso pretenda entrar en pugna con los mercenarios, apuntándose una victoria en Vugledar, localidad que en las últimas semanas ha supuesto un verdadero desastre para las tropas rusas. «Los intentos rusos de asaltar Vugledar se han ralentizado durante la última semana después de los repetidos y extremadamente costosos ataques durante los últimos tres meses», subraya el Ministerio de Defensa de Reino Unido a través de su cuenta de Twitter.

«Uno de los factores que han contribuido provocar las grandes bajas sufridas por Rusia en este sector deriva de la adopción acertada por parte de Ucrania del Sistema Remoto de Minas Antiblindaje (RAAM). El RAAM es un proyectil de artillería especializado que lanza minas antiblindaje a distancias de hasta 17 kilómetros desde la unidad de disparo», explica la inteligencia británica.