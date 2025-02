Europa espera otra cifra récord de asilados en 2023

Los llamados conflictos enquistados o las guerras más recientes atraerán hacia Europa otra cifra récord de peticionarios de asilo, según pronostica la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE). Especialmente la guerra civil en Siria o la situación en Afganistán generarán en 2023 otro ... aumento de solicitudes, afirmó la directora de la AAUE, Nina Gregori, en declaraciones al grupo editorial alemán Funke.

Las amenazas, la persecución y la inestabilidad «no son lamentablemente algo pasajero», apuntó Gregori. Tanto 2021 como 2022 generaron una «evolución geopolítica» extremadamente compleja en distintas regiones del mundo y una «necesidad imperiosa» de buscar refugio. Ya entre enero y octubre del año que termina se registraron unas 790.000 nuevas peticiones de asilo en la UE, lo que significa un aumento del 54% respecto al año anterior.

Esta cifra es aún menor a la de la última gran crisis migratoria hacia Europa, 2015, donde solo Alemania recibió casi un millón de solicitantes de asilo. Para 2023 se pronostica otro incremento, inclusive sin tener en cuenta a los refugiados procedentes de Ucrania, que quedan fuera de esa estadística porque no están obligados a registrarse o pedir asilo para acceder a prestaciones sociales, cartilla sanitaria o trabajo en un país de la UE.

No hay más que estimaciones sobre el número real de ucranianos llegados a territorio comunitario desde el inicio de la invasión rusa, el pasado 24 de febrero. La AAUE tiene registrados unos 4,7 millones. Pero en esa cifra no están contemplados quienes tras ingresar en la UE no solicitaron ningún tipo de prestación, sino que quedaron acogidos en casa de familiares u otros ciudadanos de origen ucraniano ya establecidos desde antes en territorio de la UE.

Polonia afirma que desde febrero ingresaron por sus fronteras 8,4 millones de personas procedentes de Ucrania. Pero no hay una cifra clara de cuántos se quedaron ahí, cuántos siguieron hacia Alemania u otros socios de la UE y cuántos regresaron a su país, en algunos casos tras dejar a parte de su familia en un lugar seguro.

Éxodo ucraniano

El éxodo ucraniano ha cedido en los últimos meses, pese a la destrucción masiva de infraestructuras críticas por los ataques rusos. Alemania ha rebasado incluso la cifra récord de 2015. Supera el millón de ucranianos recibidos en estos diez meses pasados. La diferencia sustancial, a escala interna, es que a la llegada de estos refugiados no ha seguido un giro político hacia el radicalismo derechista, como ocurrió en 2015. Ese año, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) capitalizó el nuevo voto de protesta xenófobo, que en las elecciones de 2017 cuajó en su ascenso al Parlamento (Bundestag), por primera vez en la historia del país.

Europa sigue sin saber cómo agilizar los procesos de solicitud de asilo. Gregori admite que sus autoridades están desbordadas por la complejidad que envuelve cada petición. En Alemania se empezaron a acondicionar de nuevo los barracones provisionales que se utilizaron en 2015 para acoger a los solicitantes mientras se resolvía su caso o se les reubicaba. A los existentes en el viejo aeropuerto de Tempelhof se sumaron ahora los de otro aeródromo ya fuera de servicio, el de Tegel.

El gobierno regional de Berlín, como el de otros 'Länder' del país, reclaman apoyo logístico y financiero del Ejecutivo del canciller Olaf Scholz. Desde todos los sectores económicos aquejados de falta endémica de personal -de la sanidad pública a la hostelería, sector servicios, grandes industrias o pequeños comerciantes- se apremia a que, además de acogerlos, se agilice su integración en la sociedad y el mercado laboral alemán.

Según cifras recientes de la Oficina Federal de Empleo, Alemania precisa al año la integración de 400.000 trabajadores extracomunitarios.