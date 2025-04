El periodista vasco Pablo González, encarcelado ocho meses en Polonia, recibe la visita de su pareja

diana martínez Martes, 22 de noviembre 2022, 10:34 | Actualizado 17:35h. Comenta Compartir

Ocho meses después de que fuera encarcelado en Polonia acusado de espionaje cuando cubría la guerra de Ucrania, el periodista vasco Pablo González ha podido disfrutar de su primera visita. El «emocionante encuentro» con su pareja, Oihana Goiriena, duró ayer dos horas, «tiempo extraordinario concedido por las autoridades penitenciarias», y bajo la «estricta vigilancia de un oficial de la Inteligencia polaca», según detalló ella en un comunicado publicado en las redes sociales.

Aunque breve, la reunión fue intensa y de lo más esperada. A menos de una semana de cumplir nueve meses en la prisión de Radom y «tras 267 días sin contacto con su familia», Goiriena se congratula de haberle encontrado con buena salud. «Ha perdido mucho peso, pero se le ve sano», declaró a Radio Euskadi. «Está bien física y anímicamente», puntualizó.

Durante la visita «se ha animado mucho» y le puso «al día de todo lo sucedido estos meses respecto a sus hijos y su familia tanto en España como en Rusia», señaló la pareja del periodista, tras hacen hincapié en que «gran parte de lo que ha generado su actual situación no es otra cosa que su doble nacionalidad y la profesión que desempeña».

Nueva vista judicial

También aprovechó la ocasión para transmitirle las múltiples muestras de apoyo que ha recibido en los últimos meses. «Pablo me ha pedido expresamente que agradezca a todos los que se preocupan por su situación. Saber que ya no está solo le llena de energía para seguir firme en esta batalla que no será ni corta ni sencilla pero que vamos a dar juntos hasta conseguir liberarle para que regrese a casa y pueda retomar su vida».

Hasta entonces, la espera se podría alargar aún más. El tribunal de Przemysl decidirá el jueves si procede o no extender la detención preventiva de González, que a finales de este mes cumplirá nueve meses de su arresto en esta localidad polaca, donde informaba acerca de la crisis de refugiados causada por la invasión rusa en Ucrania.

