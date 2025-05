España, a la cola en inversión en Defensa y lejos del 2% que pide la OTAN

España es uno de los países aliados que menos invierte en Defensa y aún está lejos de cumplir con el 2% de gasto del PIB ... que exige la OTAN. Así se desprende del informe anual de la Alianza Atlántica, que ha presentado este martes su secretario general, Jens Stoltenberg, en Bruselas. Más concretamente, España destina a Defensa poco más de la mitad del objetivo marcado por la organización militar (un 1,09%) y entre los aliados solo Luxemburgo gasta menos en capacidad militar (un 0,62%).

El jefe político de la OTAN ha puesto en valor que 2022 fue el octavo año en el que los Estados invirtieron más en seguridad. «Desde 2014 se han invertido 350.000 millones adicionales y los países aliados han aumentado el gasto como respuesta a la agresión rusa a Ucrania», ha destacado Stoltenberg. Por el momento, solo siete países superan el techo del 2% -Grecia, Estados Unidos, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia y el Reino Unido-. Con todo, la Alianza celebra que «cada vez más países» se aproximen al objetivo marcado.

De cara a la cumbre de la OTAN en junio, Stoltenberg ya ha anunciado que propondrá que el 2% de gasto en Defensa «sea un suelo y no un techo». La mayoría de Estados han aumentado significativamente sus inversiones en armamento y munición. «Hay un claro compromiso. Estamos yendo en la buena dirección, pero no estamos actuando todo lo rápido que deberíamos. Rusia se ha convertido en la mayor amenaza para nuestra seguridad. No podemos tomarnos nuestra seguridad por hecho», ha insistido.

La invasión rusa en Ucrania ha llevado a la OTAN a reforzar la seguridad en Europa del Este. 40.000 soldados y una fuerte presencia aérea y naval se ha desplegado en la región y los batallones de respuesta rápida se han duplicado. La organización también está protegiendo infraestructuras críticas europeas -como oleoductos y conexiones eléctricas- tras el sabotaje del gasoducto Nord Stream.

Con la guerra, Putin «quería menos OTAN, pero ha conseguido lo contrario», ha apuntado Stoltenberg, en referencia al proceso de adhesión de Suecia y Finlandia. Sobre la propuesta de paz de China, ha destacado que incluye puntos importantes como la seguridad nuclear, la protección de los ciudadanos y la integridad territorial y soberanía ucranianas. Eso sí, ha insistido en que cualquier plan debe contar con la aprobación de las autoridades ucranianas, «cualquier otra propuesta solo servirá para congelar el conflicto y dar tiempo a Rusia para recomponerse y volver a atacar».