Los españoles atrapados en Etiopía: «Tuvimos mucho miedo, ha sido una experiencia muy dura»

«Estamos aliviados», ha dicho este lunes uno de los dieciocho españoles que han permanecido doce días atrapados en un hostal en Etiopía cuando aterrizó ... en Madrid. Después de verse atrapado desde principios de agosto en medio del fuego cruzado por los enfrentamientos entre el ejército etíope y las milicias Fano en la región de Amhara, en el norte del país, el grupo de turistas ha logrado «terminar la incertidumbre» sobre qué pasaría con ellos en el albergue y durante cuánto tiempo tendrían que estar allí.

«No sentimos un peligro continuo, sino que no sabíamos en qué situación estábamos, porque desconocíamos los planes», ha declarado una de las evacuadas. «Lo peor fue una noche en la que no entendíamos qué estaba pasando, nos hicieron retirarnos de la habitación, estar a oscuras, nos juntamos quince en el mismo lugar, esperando no sé qué. No sabíamos si iban a entrar militares, porque decían que iban a tomar el control», ha relatado.

Seis de los ciudadanos españoles aterrizaron en el aeropuerto de Barajas, tres en Valencia y el resto en Barcelona. Los primeros en regresar fueron Mauro Fernández, Tina Peris y su hija Patricia, de 13 años. A su llegada, sus familiares les recibieron en la terminal aérea con los brazos abiertos. Así dieron fin a lo que Fernández ha clasificado como una «experiencia muy dura». «Tuvimos mucho miedo», confesó. Un temor que incrementó al viajar con una menor. Pero «se ha comportado como una campeona, con serenidad y entereza, igual que un adulto», ha elogiado a la niña.

Los españoles emprendieron el domingo el viaje de regreso a las tres ciudades –el grupo que se dirigía al aeropuerto de El Prat sufrió un retraso de unas siete horas tras perder el vuelo de conexión en Estambul–. Según el Ministerio de Exteriores, la operación fue posible tras intensas negociaciones de la embajada con altos cargos del Gobierno etíope, que facilitó un helicóptero militar para evacuar a los turistas del hostal en Adis Zemen, en el centro del Estado, hacia la capital.

Disturbios

Sin embargo, los turistas catalanes y la guía del viaje que este lunes aterrizaron en El Prat aseguraron que la Embajada española no les «ha ayudado». Así, criticaron que el representante diplomático en Etiopía, Manuel Salazar, solamente se presentó en Adís Abeba «para hacer la foto», una vez ya estaban a salvo fuera de la zona conflictiva. La guía, Noelia Bertrán, explicó que llegaron a temer por su vida y que «una noche nos encerramos todos en una habitación a oscuras y en silencio».

El rescate tuvo que llevarse a cabo por vía aérea porque el traslado por carretera era muy peligroso ante la presencia de milicianos y bandas criminales, justo con lo que el grupo se había topado el pasado 2 de agosto. Los turistas realizaban una ruta en autobús por el norte del país cuando fueron sorprendidos por el intercambio de disparos que los obligó a frenar su marcha y a alojarse en un hostal de carretera. Permanecieron casi dos semanas refugiados con mínimas condiciones de higiene, sin agua y con una alimentación sólo a base de hidratos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se felicitó por el desenlace, aunque recordó que «esta gente se encontraba en una zona a la que hacía muchos meses Exteriores desaconsejaba viajar».