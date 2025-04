La izquierda italiana encuentra en el feminismo ecologista a su 'anti Meloni'

La izquierda italiana ha recurrido a la antítesis de la primera ministra, Giorgia Meloni, para liderar la oposición al Gobierno de derechas, reactivar el voto ... progresista e intentar soñar con recuperar a medio plazo el poder. La elegida es Elly Schlein, que ganó por sorpresa las elecciones primarias celebradas el domingo por el Partido Democrático (PD) batiendo al candidato favorito, Stefano Bonaccini, presidente regional de Emilia Romaña y que la había superado en dieciocho puntos en la consulta previa entre los militantes de esta fuerza política. Mujer, joven, ecologista, feminista, lesbiana y con la lucha contra las desigualdades sociales en lo más alto de su lista de prioridades políticas, Schlein obtuvo cerca del 54% de los más de un millón de votos, según los datos ofrecidos por el partido sin que todavía haya concluido el escrutinio.

La nueva secretaria general del principal fuerza política del centroizquierda italiano, nacida en Suiza hace 37 años y con orígenes familiares judíos, se convierte de esta manera en la líder más joven en los quince años de historia del PD, al que se afilió hace solo unos meses. Antes, no obstante, desarrolló como independiente una carrera política que la llevó a ser miembro del Parlamento Europeo, vicepresidenta regional de Emilia Romaña y diputada en esta legislatura comenzada hace solo cuatro meses.

Acostumbrada a que la infravaloren, como le ha ocurrido durante años a Meloni, Schlein no tuvo empacho en presentarse como su némesis en el cierre de la campaña de cara a las elecciones generales del pasado mes de septiembre, cuando dijo: «Soy una mujer. Amo a otra mujer y no soy madre, pero no por ello soy menos mujer». La que se ha convertido ahora en la primera lideresa de la izquierda italiana respondía así a la célebre frase identitaria de Meloni, que la catapultó a la fama en 2019: «¡Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana! ¡No me lo pueden quitar!».

«Un problema»

En su comparecencia del domingo por la noche tras conocerse la victoria en las primarias, Schlein dejó claro cuál será su objetivo a partir de ahora. «Vamos a ser un problema para el Gobierno y para Meloni, porque nuestro compromiso es organizar a la oposición en el Parlamento y en el país», dijo, considerando que su éxito supone «una pequeña gran revolución» con la que se confirma que «está vivo» el voto de la izquierda en Italia.

Pese a la ilusión generada entre los progresistas por el hecho de que sea Schlein quien se haga con las riendas del PD, se teme que el sector moderado de esta fuerza política pueda sentirse incómodo con ella, acabe abandonando el partido y uniéndose al Tercer Polo, el bloque centrista liderado por Carlo Calenda y Matteo Renzi. Éste último también prometió renovar la izquierda cuando fue líder del PD, pero acabó dimitiendo y fundando un nuevo partido. Otro de los grandes desafíos a los que tendrá que responder Schlein es si buscará o no alianzas con el Movimiento 5 Estrellas, el partido 'anticasta' que lideró la anterior legislatura y que hoy comparte con el PD la bancada de la oposición.