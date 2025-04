Ucrania ataca Zaporiyia de nuevo para romper la defensa rusa

Ya lo avanzó la víspera el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y este viernes distintas fuentes citadas por medios rusos corroboran el hecho de ... que el Ejército ucraniano ha desencadenado una potente contraofensiva, desde hace ya tres días, en la parte sur de la región ucraniana de Zaporiyia con el objetivo de desalojar a las fuerzas rusas y abrirse camino hasta el mar de Azov. El presidente, Vladímir Putin, dijo este viernes desde Sochi, en donde se reunió con su homólogo bielorruso, Alexánder Lukashenko, que «podemos afirmar absolutamente que la contraofensiva ucraniana ha comenzado (…) pero sin lograr sus objetivos».

«Las tropas ucranianas han lanzado una contraofensiva a gran escala en la región de Zaporiyia. Han realizado varios intentos de romper nuestras líneas de defensa en varios sectores del frente y actualmente están teniendo lugar encarnizados combates», declaró a la agencia rusa RIA-Nóvosti el activista prorruso, Vladímir Rógov. Según sus informaciones, «el ataque principal de las tropas ucranianas se concentra en la dirección de Tokmak».

Rógov sostuvo que «tal cantidad de fuerzas y equipo no se había utilizado hasta ahora en el área de Zaporiyia» si bien asegura que «los intentos de las fuerzas armadas de Ucrania de romper la línea de defensa han fracasado tras sufrir pérdidas colosales y verse obligados a retirarse». El responsable prorruso escribía también en su cuenta de Telegram que, no obstante, el Ejército de Kiev ha logrado afianzarse en una cota alta cerca del pueblo de Robótino (…) los combates continúan», señalando al mismo tiempo que «las principales brigadas de asalto de las fuerzas ucranianas no han entrado todavía en combate».

El avance ucraniano ha partido de la localidad de Oréjovo, Orijiv en ucraniano, y pretende alcanzar la ciudad de Tokmak y seguir después hacia Melitópol. Rógov cree que «el objetivo de las tropas ucranianas es tomar la ciudad de Tokmak y abrirse paso hasta el mar de Azov para cortar el corredor terrestre hacia Crimea». Por su parte la publicación rusa Baza subrayaba en su canal de Telegram que los ataques ucranianos en Zaporiyia «tratan de romper las defensas rusas por tercer día consecutivo».

Ampliar Vladímir Putin y Alexánder Lukashenko durante su encuentro de este viernes en Sochi. Reuters

El jueves, Shoigú dijo que las tropas rusas frustraron el intento del Ejército ucraniano de romper la línea de defensa rusa en Zaporiyia y encima «perdieron 30 tanques, 11 vehículos de combate y hasta 350 efectivos». En la noche del jueves al viernes, según Baza, «las tropas ucranianas reanudaron la ofensiva con apoyo masivo de la artillería y decenas de vehículos blindados (…) aunque sin avances ostensibles», salvo algunas posiciones rusas de avanzadilla entre Oréjovo y Tokmak. La agencia ucraniana UNIAN muestra fotos de tanques alemanes Leopard en el frente de Zaporiyia sin precisar el lugar exacto.

Una «fase inicial»

El Instituto para el Estudio de la Guerra estadounidense (ISW) describe la situación señalando que «el primer escalón de las tropas rusas frena a los ucranianos con la ayuda de campos de minas y fortificaciones, y luego, en caso de un gran avance, se retira a posiciones de reserva. Después, las Fuerzas Armadas de Ucrania tropiezan con un contraataque desde el segundo escalón». De ahí que el ISW advierta que las informaciones diarias sobre la recuperación de territorios por parte de las tropas ucranianas «no deben malinterpretarse como un resultado definitivo». Señala también que los actuales combates en Zaporiyia «tal vez sólo sean la fase inicial de una contraofensiva o los preparativos de la misma». El ISW considera además que los combates actuales «no reflejan todas las capacidades de Ucrania» en el campo de batalla.

Por su parte, el exministro de Defensa de los separatistas de Donetsk, Ígor Guirkin, más conocido con el pseudónimo de Strelkov, genitivo derivado de la palabra Strelok (que dispara), afirmaba en su canal de Telegram que «ahora podemos decir con certeza que la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzó hace 5 o 6 días. Primero, con un ataque al oeste de Vugledar, en dirección a Volnovaja. Después, ataques con fines tácticos en el frente de Donetsk (…) y en el área de Bajmut. Ahora, han lanzado la ofensiva principal en Oréjovo hacia Melitópol». No obstante, Strelkov estima que, hasta la fecha, estos ataques «auxiliares» del Ejército ucraniano «no están dando ningún resultado, excepto grandes pérdidas». «Como mucho, tuvieron pequeños éxitos tácticos, medidos en unos pocos kilómetros», asegura el antiguo líder de la milicia prorrusa de Donetsk.

Asalto frustrado El jefe del Kremlin afirma que la gran contraofensiva rival ha comenzado, pero «sin lograr sus objetivos»

En las últimas horas, las fuerzas ucranianas han vuelto a atacar la región rusa de Bélgorod con artillería y con drones la de Voronezh. En ambos casos se han contabilizado unos tres heridos. Por su parte, Rusia bombardeó con misiles y drones la periferia de Járkov, la región ucraniana de Zhitomir, en donde se registró un muerto y tres heridos, y un hospital en la localidad de Guliaipolie (región de Zaporiyia), en donde perecieron dos empleados del centro sanitario. Los ataques rusos se extendieron también a Sumi, Chernígov y Mikolaiv.

En su reunión de este viernes en Sochi, Putin y Lukashenko decidieron poner fecha al acuerdo que alcanzaron con anterioridad para el despliegue en Bielorrusia de armas nucleares tácticas procedentes de los arsenales rusos. Las bombas atómicas rusas empezarán a ser desplegadas en el país vecino a partir del 8 de julio, fecha en la que se prevé que estén construidas y acondicionadas las instalaciones de almacenamiento. El presidente ruso anunció su decisión de dotar a Bielorrusia de armas atómicas el pasado 25 de marzo.