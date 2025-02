Draghi sortea la crisis del Movimiento 5 Estrellas y asegura que el Gobierno italiano «no está en riesgo»

darío menor Jueves, 30 de junio 2022, 19:38 Comenta Compartir

La pregunta que se hacen los italianos ya no es si caerá o no el Gobierno de Mario Draghi, sino cuándo lo va hacer. Dieciséis meses después del nacimiento de la heterogénea coalición gubernamental formada por nueve partidos, parece cada vez más difícil que el Ejecutivo de Roma vaya a conseguir apurar la legislatura, que concluye de forma natural en los primeros meses de 2023. La última sacudida la ha vivido Draghi debido a la crisis interna que sufre el Movimiento 5 Estrellas (M5E), la fuerza política más numerosa del Parlamento hasta que, la semana pasada, se vio fracturada por el nacimiento de una escisión liderada por el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi di Maio. Uno de los motivos de fondo de la ruptura viene por la voluntad del presidente del M5E, Giuseppe Conte, de interrumpir el envío de armas a Ucrania, algo que no aceptan Draghi ni Di Maio.

Después de que surgiera el rumor, ya desmentido, de que Draghi había pedido al fundador del M5E, Beppe Grillo, que apartara a Conte por lo incómodo que le resulta, se desataron las especulaciones sobre una posible salida del movimiento de la coalición gubernamental. Esa interpretación se vio además sustentada por el hecho de que el primer ministro retornó en la noche del miércoles a Roma abandonado la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid. A Draghi le tocó tranquilizar los ánimos este jueves, cuando ha garantizado la continuidad del Ejecutivo y ha explicado que el regreso a la capital italiana estaba ya previsto, pues quería participar en el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado la prolongación de las ayudas a las familias y a las empresas para afrontar el aumento del precio de la energía.

«El Gobierno no está en riesgo», ha dicho el expresidente del Banco Central Europeo, asegurando que es «optimista» respecto a las posibilidades de que el Gabinete que lidera termine la legislatura. Draghi ha negado además de forma tajante que le hubiera pedido a Grillo la cabeza de Conte y ha insistido en que mantiene un diálogo abierto con este último, cuya aportación al Ejecutivo ha aplaudido y agradecido.

«Desde el inicio dije que este Gobierno no se podía hacer sin el M5E, que ha dado una contribución importante en estos meses y que seguro que la va a mantener», ha afirmado el primer ministro, que no se « contentaría» con que esta fuerza política se retirara de la coalición gubernamental y se limitara a ofrecer un apoyo exterior en el Parlamento. Esa es una de las opciones que, según los analistas, habría barajado Conte para tratar de ocupar un espacio político de oposición e intentar remontar en las encuestas. Los últimos sondeos otorgan al M5E tras la escisión de Di Maio menos del 7% en intención de voto, casi 5 veces menos que el resultado obtenido en las últimas elecciones generales, celebradas en 2018.

Aunque Draghi haya conseguido encauzar esta crisis con Conte, las expectativas no son muy tranquilizadoras de cara a los próximos meses. A las amplias posibilidades de que vuelvan a surgir fricciones con el M5E se une la incomodidad cada vez más manifiesta de la Liga en la coalición gubernamental. Este partido conservador liderado por Matteo Salvini está desesperado ante la velocidad con la que le está comiendo el terreno Hermanos de Italia, la fuerza política de la ultraderechista Giorgia Meloni, que representa la única oposición que tiene hoy el Ejecutivo de Draghi en el Parlamento.

Los comentaristas políticos consideran que Salvini podría retirar a la Liga de la coalición gubernamental a la vuelta de las vacaciones de verano. La fractura podría incluso consumarse antes de salir adelante dos proyectos de ley que resultan inaceptables para la Liga, uno sobre la legalización del cannabis y otro para dar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes que lleven cinco años estudiando en el país. Ambos están impulsados por el M5E y por el Partido Democrático, la principal formación de centroizquierda.

En caso de que finalmente Conte o Salvini se decidan a romper el Gobierno, Draghi ha dejado muy claro que no está dispuesto a liderar un nuevo Ejecutivo por lo que queda de legislatura aunque contara con apoyos suficientes. Italia se vería abocada entonces a la celebración de elecciones anticipadas.