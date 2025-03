Dimite una diputada tory británica tras acusar a Sunak de abandonar el conservadurismo

La diputada conservadora británica Nadine Dorries presentó este domingo la renuncia formal a su escaño parlamentario once semanas después de prometer que se iría si ... no se registraban cambios en el partido y tras lanzar un mordaz ataque contra el primer ministro, Rishi Sunak, que en los próximos días se enfrenta a otra difícil elección parcial.

Dorries, exministra de Cultura, había anunciado en junio que abandonaría la Cámara de los Comunes con «efecto inmediato» en protesta por ser excluida de la lista de honor de la dimisión de Boris Johnson, pero no lo había hecho hasta ahora. En su carta de dimisión, acusa a Sunak de traicionar los principios conservadores y de poner en peligro su seguridad personal al azuzar «un frenesí público» contra ella.

El Departamento Tesoro confirmó también este domingo que ya había recibido la notificación de la intención de Dorries de dimitir y se espera que sea apartada de los Comunes al ser nombrada mañana para el cargo histórico de Steward and Bailiff of the Three Hundreds of Chiltern. Esto allanará el camino para que se celebren elecciones parciales en su circunscripción de Mid Bedfordshire en las próximas semanas, lo que supondrá un nuevo riesgo para Sunak, que pierde apoyos en las encuestas.

Gobierno «a la deriva»

En su declaración, publicada en el diario conservador 'The Mail on Sunday', Dorries asegura que «la historia no juzgará amablemente» a Sunak. «Desde que asumió el cargo hace un año, el país está dirigido por un Parlamento zombie en el que no ha ocurrido nada significativo», expresó. «El Gobierno está a la deriva. Habéis dilapidado la buena voluntad de la nación, ¿para qué?», apostilló.

En las últimas semanas, la extitular de Cultura se ha visto sometida a una presión cada vez mayor -también por parte de otros diputados conservadores- para que cumpliera su promesa de marcharse. En respuesta, Dorries aseguró que retrasaba su salida mientras investigaba por qué se le había denegado un escaño.