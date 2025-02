Detienen a un alto cargo del Gobierno de Zelenski por corrupción

La corrupción vuelve a salpicar al Gobierno ucraniano tras la detención de su viceministro de Energía por haber aceptado supuestamente un soborno de medio millón ... de dólares. El arresto de Oleksander Kheilo, que ya ha sido destituido del cargo, habría «destapado una trama de corrupción a gran escala», han asegurado los Servicios de Seguridad del país tras la investigación que se ha conocido este lunes.

El acusado habría exigido dinero a empresas mineras del oeste de Ucrania interesadas en obtener el traspaso de material utilizado en minas del este. Kheilo, según la investigación, no actuaba solo y contaba con tres cómplices. Los cuatro han sido detenidos 'in fraganti' y se enfrentan a «hasta doce años de prisión con confiscación de sus bienes» por el soborno. El Ejecutivo de Zelenski ha comunicado la destitución del viceministro nada más salir el caso a la luz, aunque no ha hecho comentarios sobre las acusaciones que pesan sobre él.

El Gobierno de Kiev se ha visto salpicado por diferentes escándalos de corrupción desde el inicio de la invasión rusa hace dos años y medio que han derivado en la detención y destitución de varios altos cargos. Muchos de los casos, precisamente, se han dado en el Ministerio de Defensa y en las filas del ejército en una situación tan delicada como la actual. El proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea pasa, entre otras cuestiones, por intensificar su lucha contra la corrupción.